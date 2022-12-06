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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان تحمي أصولها من الملكية الفكرية تنفيذا لاستراتيجية الدولة

سيد قنديل رئيس جامعة
سيد قنديل رئيس جامعة حلوان

أطلق الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان مبادرة حصر وحماية أصول الملكية الفكرية بالجامعة والتي تهدف الي حصر ممتلكات جامعة حلوان من أصول الملكية الفكرية من اختراعات وابداعات وافكار جديدة ومصنفات أدبية وفنية وفنون تشكيلية وغيرها.

ووفقا للمبادرة يتم حصر أصول الملكية الفكرية بالجامعة بتسجيلها وتوثيقها وتوفير الحماية القانونية لها والربط بينها وبين احتياجات الصناعة كخطوة نحو إدخالها حيز التنفيذ.

وكلف رئيس الجامعة المعهد القومي للملكية الفكرية بالجامعة بذلك الأمر بحيث يكون هناك تنفيذ فعلي على أرض الواقع للاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

رئيس جامعة حلوان يشارك في إفتتاح فعاليات المؤتمر القومي للدراسات التربوية

يذكر أن انشاء المعهد جاء ليكون بمثابة بيت الخبرة في مجال الملكية الفكرية الذي يوفر الاستشارات العلمية المناسبة.


وعلي جانب آخر كان قد أجرى رئيس جامعة حلوان الدكتور السيد قنديل ، جولة لتفقد المجمع الطبي لجامعة حلوان والمشتل وكذلك مقر برنامج حفظ التراث وادارة الموقع بالتعاون مع جامعة براندبورج الألمانية.

وخلال جولته التفقدية تابع رئيس جامعة حلوان المجمع الطبي الجاري إنشاءه والذي تم بدء العمل به، ويأتى هذا المجمع نظرًا للحاجة الملحة لاستكمال توفير متطلبات كلية الطب، بالإضافة إلى توفير احتياجات الجامعة الطبية والتعليمية لتعليم وتدريب الطلاب ، بالإضافة إلى ما سيوفره المجمع من إمكانات علاجية لسكان منطقة حلوان وتقديم خدمات علاجية والتعليم والتدريب وكذلك خدمة البحث العلمي.

وفي جولة  الدكتور السيد قنديل بالمشتل، قال إن الاهتمام بمشاتل الجامعة يأتي في إطار خطتها للتحول إلى جامعة خضراء صديقه للبيئة.

 

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