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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ختام فعاليات النسخة الخامسة من "بيزنكس" بإجمالي تعاقدات تتجاوز 850 مليون جنيه

صدى البلد

اختتمت فعاليات النسخة الخامسة من معرض "بيزنكس" للاستثمار والتوكيلات التجارية، الذي يقام لأول مرة على ضفاف النيل بممشى أهل مصر تحت شعار "استثمار بامتياز"، وذلك تحت رعاية وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتموين والتجارة الداخلية وجهاز تنمية التجارة الداخلية والهيئة العامة للاستثمار وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمثيل التجاري المصري والمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية ابدأ.

وشهدت فعاليات النسخة الخامسة توقيع أكثر من 60 اتفاقية تعاون بين عدد من الشركات العاملة بنظام الفرانشايز وبعض من الشركات المصرية ورواد الاعمال، حيث تم عقد صفقات بقيمة 865 مليون جنيه.

كما شهدت النسخة الخامسة من معرض "بيزنكس" فعاليات مؤتمر مصر للأعمال التي ضمت اكثر من 15 جلسة نقاشية بمشاركة عدد هام من قادة الرأي والرؤساء التنفيذيين والخبراء والمتخصصين في عدد من القطاعات الاقتصادية المحورية لمناقشة موضوعات تخص الاقتصاد والاستثمار وفرص الامتياز التجاري، والاتجاه الاستثماري الفعال لمواكبة المستقبل بالإضافة إلي مستقبل السوق المصري في تصدير العلامات التجارية المحلية، وأهمية التحول الرقمي وتأثيره على الاستثمار.

وشهدت نسخة هذا العام تواجد قوي من مستثمرين سعوديين وذلك في إطار التعاون المصري السعودي، حيث شهد اليوم الأول للمعرض توقيع اتفاقية تعاون بين شركة ديوان القهوة التجارية المحدودة المالك للعلامة 1K الحاصلة على جائزة أفضل مقهى محلي على مستوى المملكة العربية السعودية عام 2018، وشركة بيزنس لووب المتخصصة في الامتياز التجاري، والذي تهدف إلي تحقيق الانتشار للعلامة التجارية في مصر وزيادة التبادل التجاري بين البلدين، وتوفير العديد من فرص الاستثمار للباحثين عن فرص استثمارية واعدة وتخلق العديد من فرص العمل العمل للشباب.

وتستهدف الاتفاقية فتح 100 فرع في مصر وشمال افريقيا حتى عام 2030، باستثمارات تبلغ 350 مليون جنيه مصري، وقد حضر التوقيع رجل الأعمال دلامة سالم آل حيدر رئيس مجلس إدارة شركة 1K.

كما وقعت العلامة التجارية اليابانية "تاياكي" Taiyaki- واحد من الأطعمة الشعبية الشهيرة في اليابان - في مصر عقدين فرانشايز خلال فعاليات معرض بيزنكس بتكلفة 750 الف جنيه للامتياز وذلك بإجمالي استثمار 2 مليون و800 الف جنيه، حيث مضت العلامة التجارية عقد امتياز تجاري لفرعها السابع في أول يوم للمعرض وعقد امتياز تجاري للفرع الثامن في ثاني أيام المعرض.

وبدأ إبراهيم سنان، صاحب العلامة التجارية اليابانية "تاياكي Taiyaki" في مصر، مشروعه منذ عام 2018، وخلال الفترة من 2018 إلى 2020 تمكن من افتتاح 21 فرعا صغيرا في مناطق مختلفة لتقديم الحلويات اليابانية، لتمتلك العلامة التجارية اليوم 8 فروع كبيرة.

واتجه سنان بعد عام 2020 إلى التوسع في مشروعه والدخول في سوق تنافسي قائم على تقديم منتجات مبتكرة للمستهلك المصري، وذكر أن نجاح المشروع يكمن في اختيار المكان المناسب، لافتًا أنه يعمل مع المستثمرين الجدد على تنفيذ أفكارهم بخصوص تنفيذ مشروع بيع الحلويات اليابانية من ماركة التاياكي، ويدخل شريك مع هؤلاء المستثمرين كصاحب للعلامة التجارية "التاياكي" في مصر.

وخرج مؤتمر مصر للأعمال B-Talks بعدد من التوصيات المهمة والمحورية التي من شأنها تغيير شكل قطاع الامتياز التجاري في مصر وزيادة مساهمة هذا القطاع الحيوي في الاقتصاد المحلي وحجم الاستثمارات الوافدة منه.

وشملت التوصيات ضرورة إقرار قانون الفرانشيز وعرض مشروع قانون على مجلس النواب، بالإضافة إلى العمل على وضع برامج تمويلية خاصة بالاستثمار بنظم الفرانشيز وتحديدًا من قطاع البنوك وفصله عن منظومة اقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

كما أوصى المؤتمر بأهمية تشجيع الاستثمار في القطاع السياحي وذلك عن طريق توفير مزايا تحفيزية للمستثمرين في هذا القطاع والعمل على إزالة المعوقات أمام الاستثمارات في هذا المجال لدعم النشاط السياحي بشكل أكبر.

واختتم المؤتمر توصياته بضرورة العمل على نشر الوعي بأهمية العمل الحر بالصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر وذلك باعتبارها أساس وعماد الاقتصاد وقطاع فعال في تقليل معدلات البطالة والحد من استيراد العناصر المكملة والمغذية للمنتج النهائي.

جدير بالذكر أن معرض بيزنكس هو أول وأكبر معرض ومؤتمر للاستثمار والتوكيلات التجارية، وهو الوجهة الأمثل لاستكشاف الفرص الاستثمارية والتجارية والبدء في تنفيذها داخل مصر وجميع دول الشرق الأوسط.

وزارة التخطيط التمثيل التجارى الصناعة المصرية المشروعات الصغيرة التبادل التجاري التخطيط القطاعات الاقتصادية

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