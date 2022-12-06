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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لجنة التجارة الأمريكية تحقق مع شركات تشفير في "سوء سلوك" بخصوص الأصول الرقمية

صدى البلد

   أعلنت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية أنها فتحت تحقيقات مع العديد من شركات العملات المشفرة بشأن "سوء سلوك محتمل" يتعلق بالأصول الرقمية، دون الكشف عن أسماء هذه الشركات أو تحديد الإجراءات التي دفعت إلى بدء التحقيقات. 
وقال متحدث باسم اللجنة، في بيان: "بينما لا يمكننا التعليق على الأحداث الجارية في أسواق العملات المشفرة أو تفاصيل أية تحقيقات جارية، فإننا نحقق في العديد من الشركات بشأن سوء سلوك محتمل فيما يتعلق بالأصول الرقمية".
من جانبها، أفادت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، في تقرير، بأن التحقيق مرتبط بإعلانات مضللة لكن المتحدث باسم لجنة التجارة الفيدرالية رفض تأكيد ذلك.
وتلاحق لجنة التجارة الفيدرالية أيضًا الشركات التي تعرض نفسها على أنها شركات مرتبطة بالعملات المشفرة، لكن يتبين أنها ليست أكثر من عمليات احتيال. إذ أبلغت اللجنة في تقرير في يونيو الماضي أن أكثر من 46000 شخص خسروا أكثر من مليار دولار في عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة منذ بداية عام 2021.
يذكر أن الانهيار الداخلي الصادم لمنصة "إف.تي.إكس" لتداول العملات المشفرة مؤخرًا - التي كانت تبلغ قيمتها 32 مليار دولار قبل بضعة أسابيع- أثار موجات صدمة جديدة عبر صناعة العملات المشفرة، حيث انخفضت قيمة البيتكوين بشكل حاد. 
كما أثارت تحذيرات بشأن الاستثمار في العملات المشفرة واتهامات ضد مؤسس المنصة، سام بانكمان فرايد، بالاحتيال والغش، بجانب تكهنات بأنه سيتعرض للسجن. 
 

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