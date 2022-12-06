عاجل
أخبار التعليم.. الكوكب الأحمر يقترن بالشمس الخميس.. أيمن عاشور: 160 مليون نسمة عدد سكان مصر بحلول 2050..رئيس جامعة أسيوط ينفي إحالة 130 من الأطباء والتمريض للتحقيق نشرة المرأة والصحة| تسريبات لصاحبة حضانة تعذيب الأطفال .. وحالة نادرة لاستخراج موبايل من بطن شاب فى مستشفى جامعى موجز السوشيال| رونالدو يستعد لمباراة سويسرا اليوم.. وظهور غريب لـ كهربا على إنستجرام ضمن 22 دولة عربية.. السعودية تشارك في مؤتمر الشباب بالقاهرة بمناسبة عيد " القديسة كاترين " فودة يقدم الهدية السنوية لرهبان الدير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المستشار الثقافي الإسباني: مصر تمتلك حضارة عظيمة وترميم الاثار أفضل تركة للأجيال القادمة

صدى البلد

أكد المستشار الثقافي الإسباني كانديدو كريس أن مصر تمتلك حضارة عظيمة، مشيدا بالمشروعات الكبري التي تطلقها مصر في كافة الميادين .

وأوضح - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء تزامنا مع افتتاح المشروعات القومية بالإسكندرية- أن مصر تعد مهد الحضارة وتمتلك ثقافة غنية للغاية ، وأن الإسكندرية من جواهر البحر الأبيض المتوسط ، وهي مهد الفنانين البارزين والعمارة ، كما أن مكتبة الإسكندرية بمثابة روح المدينة العالمية.

وحول مشروعات التطوير والترميم للمواقع التاريخية والتراثية في الإسكندرية ومنها مشروع تطوير " ميدان محطة مصر " ، قال إن ترميم تراثنا التاريخي والحفاظ عليه هو أفضل تركة للأجيال القادمة ، مؤكدا أهمية الحفاظ على التراث التاريخي بما يساعد على تعزيز وإنشاء روابط ثقافية قوية داخل المجتمعات والبلدان .

وتابع:" يسعدنا جدًا المشاركة فى العديد من الفعاليات الثقافية في الإسكندرية من خلال معهد ثربانتس والذي يقدم وينظم العديد من الفعاليات الثقافية والفنية بالإسكندرية والتي تعزز العلاقات الثقافية بين مصر وإسبانيا " .
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يقفز بجنون نحو 2200 جنيه.. ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

وزير التنمية المحلية يعلن بدء تطبيق قانون المحال العامة بجميع محافظات الجمهورية| تفاصيل

مع استمرار وقف تسعيره.. أسعار الذهب تواصل الجنون.. وعيار 24 يسجل 2091 جنيها

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر.. فيديو

يؤدي الكوارث ..هيئة الدواء تحذر من استعمال أدوية السكر لخفض الوزن وعلاج السمنة

انفراجة في أزمة الأرز.. انخفاض كبير خلال أيام والسعر مفاجأة

تصل لـ 305 جنيهات .. تعرف على أسعار استخراج البطاقة الشخصية الجديدة

الذهب يتراجع والدولار يضرب بشدة عالمياً

ترشيحاتنا

نشرة التوك شو.. 5 ملايين مواطن في المرحلة الأولي لـ التأمين الشامل.. أخر مستجدات أسعار الذهب.. الأرصاد توجه تحذيرًا عاجلًا

التعليم تكشف حقيقة تطبيق اجراءات احترازية جديدة في المدارس

الرئيس السيسي يلتقي رئيس مجلس إدارة شركة لورسن الألمانية العالمية للصناعات البحرية

السيسي يستقبل مالك لورسن الألمانية لبحث التعاون في تأهيل الترسانات البحرية على مستوى الجمهورية

مأساة فى حلب..مدرعة تركية تدهس عجوز سورية وحفيدتها

إسرائيل على فوهة بركان.. أزمات في الجيش والقضاء ودعوات للتظاهر ضد الحكومة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتقلد هند عاكف .. جوليا روبرتس ترتدي فستان مرصع بصور نجم شهير

رسالة طالب بكلية الطب لدكتور مادة التشريح تبكي رواد السوشيال ميديا

الأشعة كشفت الحقيقة.. إستخراج موبايل من بطن شاب مسجون ابتلعه منذ شهرين بالمنصورة

الزعل بيكسر القلب ويسبب سكتة قلبية .. جمال شعبان يكشف الحقيقة

فيديو

تسجيلات واعترافات فضحت المديرة.. تطورات التعدي على تلاميذ بحضانة إسكندرية

بشرى حول الأرز قريبا.. سعر الكيلو الحر يسجل 17 جنيها

ماس كهربائي .. ماذا حدث في حريق شقة المنتزه| فيديو جراف

المغرب يتحدى إسبانيا في مواجهة بين الأسود والثيران.. مواعيد مباريات كأس العالم اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

صاحب أكثر من بال!

د.هادي التونسي

دكتور وسيم السيسي

د. ماريان جرجس

بروفايلو المدن المصرية

محمد نصار

مَنْ يقود سيارة حياتك؟

نهال علام

المنصورة الجديدة

عبد العليم قشطة

إتقان العمل عبادة

هند عصام

أنوبيس.. الحلم الأول

نجاة عبد الرحمن

الانتخابات الأمريكية وعدم الإجماع الشعبي

اﻟﻤﺰﻳﺪ