المستشار الثقافي الإسباني: مصر تمتلك حضارة عظيمة وترميم الاثار أفضل تركة للأجيال القادمة

أكد المستشار الثقافي الإسباني كانديدو كريس أن مصر تمتلك حضارة عظيمة، مشيدا بالمشروعات الكبري التي تطلقها مصر في كافة الميادين .

وأوضح - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء تزامنا مع افتتاح المشروعات القومية بالإسكندرية- أن مصر تعد مهد الحضارة وتمتلك ثقافة غنية للغاية ، وأن الإسكندرية من جواهر البحر الأبيض المتوسط ، وهي مهد الفنانين البارزين والعمارة ، كما أن مكتبة الإسكندرية بمثابة روح المدينة العالمية.

وحول مشروعات التطوير والترميم للمواقع التاريخية والتراثية في الإسكندرية ومنها مشروع تطوير " ميدان محطة مصر " ، قال إن ترميم تراثنا التاريخي والحفاظ عليه هو أفضل تركة للأجيال القادمة ، مؤكدا أهمية الحفاظ على التراث التاريخي بما يساعد على تعزيز وإنشاء روابط ثقافية قوية داخل المجتمعات والبلدان .

وتابع:" يسعدنا جدًا المشاركة فى العديد من الفعاليات الثقافية في الإسكندرية من خلال معهد ثربانتس والذي يقدم وينظم العديد من الفعاليات الثقافية والفنية بالإسكندرية والتي تعزز العلاقات الثقافية بين مصر وإسبانيا " .

