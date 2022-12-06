مأساة فى حلب..مدرعة تركية تدهس عجوز سورية وحفيدتها

لقيت طفلة وجدتها مصرعهما في مدينة الأتار بريف حلب شمال سوريا، إثر تعرضهما لدهس من قبل مدرعة تركية، مما أدى إلى خلق موجة احتقان شعبية.



وذكرت مصادر محلية أن مدرعة عسكرية تابعة للقوات التركية "دهست طفلة 7 سنوات أثناء مرور رتل عسكري مؤلف من عربتين إلى إحدى قواعده في مدينة الأتارب بالريف الغربي، وأثناء محاولة جدة الطفلة 70 عاماً إنقاذها قامت مدرعة الاحتلال بدهسها أيضاً، ما أدى إلى وفاتهما على الفور".



الحادث أثار غضب الأهالي، الأمر الذي دفعهم إلى التجمهر حول المدرعتين ورشقهما بالحجارة.



بدوره، قام الأمن العام في هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً)، بحماية آليات الجيش التركي وأوصلوهم إلى أقرب مركز شرطة.



وتجدر الإشارة إلى أنه لم يصدر أي بيان رسمي من تركيا بشأن الحادث حتى الآن.



ووفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن هذه ليست المرة الأولى لحوادث الدهس من قبل المدرعات التركية، حيث سبق وأن قتل طفل دهساً من عربة عسكرية تركية في مدينة رأس العين شمال سوريا بتاريخ الـ3 من نوفمبر الماضي.

