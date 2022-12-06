كابتن طائرة الأهلي سيدات: رفضت كافة الإغراءات المادية حبا في القلعة الحمراء

أكدت نهلة سامح كابتن الأهلي لكرة الطائرة للسيدات، أنها تعرضت للإغراءات المادية من جانب الأندية سواء المحلية أو على المستوى الاحترافي من أجل الرحيل عن الأهلي، ولكنها فضلت البقاء.

وتابعت كابتن النادي الأهلي لكرة الطائرة ، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "ديربي مع أحمد أسامه" على إذاعة القاهرة الكبرى 102.2 FM: "تلقيت عروض قوية جدًا على الجانب المستوى المادي من أجل الخروج، ولكن انتمائي للنادي الأهلي منذ الصغر، وجميع الأندية تعلم ذلك".

وأضافت سامح: "عدم وجود لاعبات الزمالك على الشبكة من أجل المصافحة عقب المباراة، لا أعلم سببه وذهبنا من أجل المصافحة ولكن ذهبوا بعيدًا".

وأشارت نهلة سامح: "على المستوى الشخصي، نحن أصدقاء مع الرباعي المنتقل إلى الزمالك، ولكن على مستوى اللعبة نحن في تنافس ولا يدور بيننا أحاديث حول التنافس".

واختتمت قائد النادي الأهلي للكرة الطائرة للسيدات: "أصبحت الأولى في رفع الألقاب من الموسم الماضي، وامتلك الآن 49 لقب وأسعى للمزيد من الألقاب".