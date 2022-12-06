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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تونس: منصة إليكترونية لحوكمة برامج التعاون الدولي

صدى البلد

شهد وزير التشغيل والتدريب المهني التونسي نصرالدين نصيبي، اليوم الثلاثاء، عرضا لمشروع المنصة الإلكترونية الافتراضية "إدامة" لمتابعة مشروعات التعاون الدولي بين الوزارة ومنظمة العمل الدولية والعديد من الجهات الدولية.

وقال الوزير، في كلمة له خلال ورشة عمل عقدها مع الشركاء الفنيين والماليين للمنصة، إن الهدف من "إدامة" هو حوكمة مختلف برامج التعاون الدولي لتتناسب مع التوجهات العامة للوزارة في مجالات التشغيل والمبادرات الخاصة والتدريب المهني.

وأضاف نصيبي أن المنصة ستساعد أيضا على تسهيل متابعة وتقييم برامج التعاون مع مختلف الشركاء الدوليين، بهدف استشراف مجالات تعاون جديدة واستباق الحلول العملية لضمان نجاحها، والاستجابة لتطلعات الشباب الباحثين عن فرص عمل أو الراغبين في إنشاء مشروعات جديدة أو للإنخراط في المنظومة الوطنية للتدريب المهني.

من جانبها، أشادت مدير مكتب منظمة العمل الدولية لبلدان المغرب العربي رانية البيخازي، بمشروع المنصة الإليكترونية "إدامة" بإعتبارها وسيلة عمل تساعد على اتخاذ القرارات بشكل سليم، وتضيف المزيد من الحوكمة والشفافية على كل البرامج ذات الصلة بالموارد البشرية.

شارك في الورشة رؤساء ومنسقو المشروعات المنفذة في إطار التعاون الدولي وممثلون عن الشركاء الفنيين والماليين في مجال التشغيل والتدريب المهني والمبادرة الخاصة بالوكالة الإيطالية للتعاون والتنمية، والوكالة الفرنسية للتنمية، والبنك الإفريقي للتنمية، والبنك الدولي، ومنظمة العمل الدولية، ومكتب الأمم المتحدة لدعم المشروعات، والاتحاد الأوروبي، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، والمنظمة الدولية للهجرة .

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