مصدر بالزمالك يكشف كواليس عقد إمام عاشور

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن حقيقة تفاصيل عقد أمام خلال فترة لجنة الكابتن حسين لبيب حيث أكد المصدر أن العقد كان لمدة 4 مواسم ينتهي في 2024-2025.

واشار المصدر أنه حسب العقد فإن اللاعب يحصل في إجمالي عقده على ما يزيد عن 7 ملايين ونصف صافي من الضرائب بما يصل إلى 30 مليون جنيه في الـ4 مواسم.

وأكمل المصدر حديثه أن التعاقد كان بشهر نوفمبر من العام الماضي و قبل ترك اللجنة للنادي بايام قليله تصل لخمسة أيام .

وأشار المصدر أن اللاعب حصل على مقدم تعاقده وقتها يوم 18 نوفمبر من العام الماضي ووفقًا للوائح فإن العقد يتم توثيقه خلال شهر من توقيعه لكن لم يتم توثيق العقد من جانب مجلس الزمالك الحالي وأصبح لاغيًا.

وحاول مسئولو الزمالك التوقيع مع اللاعب بعقود جديدة بنفس الأرقام لكن اللاعب رفض في الفترة الأخيرة.

وأكد المصدر أنه خلال الفترة قام امير مرتضي منصور المشرف العام على الكرة بعقد جلسات متتاليه مع الاعب ووكيله احمد يحيي من أجل الاتفاق علي مبلغ مالي بين الطرفين وتمديد تعاقده مع الزمالك ، حيث يتبقي للاعب عقب الموسم الحالي موسم اضافي ويكون حر للانتقال لأي نادي اخر .

وصل اليوم الثلاثاء سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى القاهرة قادما من تونس بعد إنتهاء مشاركته مع نسور قرطاج في كأس العالم.

وكان الجزيري تواجد في قائمة منتخب تونس بكأس العالم 2022 قبل أن يودع نسور قرطاج المونديال من الدور الأول

وفاز منتخب تونس في آخر مباراة له بكأس العالم على فرنسا حامل اللقب بهدف دون رد سجله وهبي الخزري.

ولم يشارك سيف الجزيري مع منتخب تونس في أي مباراة خلال كأس العالم.



وفي سياق متواصل استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا على إجراء تغييرات على تشكيل الأبيض في مباراة طلائع الجيش المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يعود محمد عواد لحراسة المرمى بعدما شارك محمد صبحي في لقاء المصري الأخير في الدوري، وفي نفس الوقت يدرس الجهاز الفني البدء بأحمد فتوح الظهير الأيسر بعدما تماثل اللاعب للشفاء.

وفي نفس الوقت يدرس الجهاز الفني الدفع بالبنيني سامسون أكينولا مهاجم الفريق في التشكيل الأساسي بعد تجهيزه في الفترة الماضية عقب عودته متأخرا من بلاده، كما اقترب سيد عبد الله "نيمار" لاعب الوسط من المشاركة أساسيا في اللقاء المقبل بعدما غاب عن لقاء المصري للإصابة في الركبة.

ويستعد الزمالك للقاء طلائع الجيش في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز، المقرر لها يوم الأربعاء المقبل باستاد الكلية الحربية .