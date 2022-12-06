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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

طاقة النواب: تأجيل مناقشة طلب إحاطة حول ظهور الصخور بشاطئ مراسي

النائب حسام عوض
النائب حسام عوض الله رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب

قررت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسام عوض الله إرجاء طلب الاحاطة المقدم من النائبة  أميرة ابوشقة حول ظهور بعض الصخور على شاطئ قرية مراسي ، إرجاء طلب الاحاطة المقدم من النائبة  أميرة ابوشقة حول ظهور بعض الصخور على شاطئ قرية مراسي والقرى المجاورة لها وتغير ألوان المياه الفيروزية المميزة لمياه البحر الأبيض المتوسط بمنطقة الساحل الشمالى وزيادة نسبة عكارة البحر بمعدلات كبيرة وذلك نتيجة أعمال التكريك والحفر لأعماق كبيرة لوضع أساسات مرسى لليخوت بالمنطقة.

واكد حسام عوض الله رئيس اللجنة خلال الاجتماع ان تأجيل المناقشة  لحين اجراء الدراسات ومزيد من البحث  من الجهات المختلفة لامكانية الرد على طلب الاحاطة.


وناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد العقاطى بشأن إحر اق مخلفات النخيل بمحافظة الوادى الجديد وعدم استغلالها الاستغلال الأمثل.


وتواصل اللجنة الايام المقبلة مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بإصدار قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها.

 

وأكد حسام عوض الله ، رئيس لجنة الطاقة أهمية مشروع القانون خاصة بعد انضمام مصر عام 2013 إلى بروتوكول (ناجويا)، بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، ويستند في مضمونه إلى المبادئ الأساسية، للحصول وتقاسم المنافع المكرسة في اتفاقية التنوع البيولوجي.


ويتيح مشروع القانون للجهاز القومي لتنظيم الموارد الأحيائية، تعديل أو إلغاء الترخيص وإزالة ما ترتب عليه من نتائج في عدة أحوال، ومنها مخالفة أي شرط من شروط الترخيص حيث ينطبق القانون على كل الموارد الأحيائية النباتية والحيوانية والدقيقة ومكوناتها ومشتقاتها داخل أو خارج موائلها الطبيعية و الموارد المستنبتة أو المستأنسة أو المحوّرة معمليا أو بأي صورة أخرى، باستثناء الأنواع 64 المنصوص عليها بالملحق 1 للمعاهدة الدولية للموارد الوراثية النباتية للزراعة والغذاء، كذلك لا ينطبق على ما يتصل بالجنس البشرى والذى يخضع لضوابط أخلاقية محددة.

 

كما نص القانون على تشكيل لجنة قومية بجهاز شئون البيئة، لتنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة.

الساحل الشمالي مجلس النواب مخلفات النخيل طلب الإحاطة مرسي قرية مراسى

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