تفاصيل تحويل النفايات الإلكترونية إلى قطاع ثلاثي الأبعاد..فيديو

قالت منى طمان ، صاحبة مشروع إعادة تدوير النفايات الإلكترونية، إنها قامت بتصميم جهاز من إعادة تدوير النفايات الإلكترونية، فهو قاطع ثلاثي الأبعاد، يعمل على إنتاج قطع تلاثية الأبعاد.



وأضافت "هبة طمان" خلال حوارها ببرنامج ست الستات المذاع على قناة صدى البلد، قمت بربط الجهاز على الكمبيوتر، متابعة: الجهاز يتكون العديد من القطع ذات الأشكال الهندسية المختلفة.

ولفتت إلى أنها تعمل على تجميع النفايات الإلكترونية، وتحويلها وإعادة تدويرها بشكل فعال أكثر، متابعة: انا مهتمة بالبرمجة والأجهزة الإلكترونية.



وأوضحت أن المشروع يضم إيضا تطبيق إلكتروني، للتواصل مع المواطنين للحصول على الإلكترونيات المستخدمة.