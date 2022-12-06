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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

زراعة البرلمان تهاجم جهاز حماية الثروة السمكية وتطالب بحضور الوزير

النائب هشام الحصرى
النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة

أوصت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الحصرى، خلال اجتماعها اليوم، بحضور وزير الزراعة لاستكمال مناقشة موضوع طلب الإحاطة الخاص بعدم إصدار وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وهيئة الثروة السمكية خطابات للسير فى إجراءات تسجيل المساحات التى تم شراؤها بالمزاد العلنى بمنطقة أم زغيو بمحافظة الإسكندرية رغم سداد ثمنها بالكامل.

وانتقد هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، تقاعس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية فى إنهاء إجراءات تحرير العقود وتضرر المنتفعين من الصراع بين أجهزة وزارة الزراعة.

واستعرض النائب رزق راغب طلب الإحاطة، قائلا:" هناك تقصير من قبل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وجهاز الثروة السمكية فى إصدار خطابات إلى الشهر العقارى للبدء فى تسجيل الأراضى المباعة بمنطقة أم زغيو بمحافظة الإسكندرية لصالح إحدى الشركات رغم وفاء الشركة بكافة المستندات والمبالغ المطلوبة.

وعقب عصام عفيفى، مدير الشئون القانونية بجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، قائلا:"
تم تنفيذ إجراءات البيع بالمزاد العلنى من خلال تفويض وزير الزراعة واستصلاح الأراضى لمدير الشئون المالية والإدارية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وقامت الشركة بسداد جميع مستحقات الدولة.

واستكمل:" تم عرض النزاع بين الوزارة وجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية على إدارة الفتوى بمجلس الدولة التى أصدرت فتوى بأن الجهة المنوط بها إصدار خطابات التسجيل إلى الشهر العقارى هى وزارة الزراعة وتم مخاطبة نائب الوزير للبدء فى السير فى إجراءات التسجيل".

الزراعة الري مجلس النواب تسجيل الأراضي استصلاح الاراضى الثروة السمكية

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