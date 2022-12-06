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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بسبب كسر مفاجئ.. انقطاع المياه عن قرى الواسطي وضعفها في المدينة

صدى البلد

أعلنت شركة مياه الشرب و الصرف الصحي ببني سويف، انقطاع المياه عن قري (الديابية، بني حدير، كوم أدريجة، زاوية المصلوب) بمركز الواسطي وضعفها عن مدينة الواسطي، ذلك لمدة 12 ساعات بدءاً من الساعة 9 صباح يوم الاربعاء الموافق 7/12/2022 وحتى الساعة 9 مساء نفس اليوم.

وأرجعت الشركة سبب انقطاع المياه لوجود كسر مفاجئ بخط ٧٠٠ مم خرساني طريق الديابية بمركز الواسطي .

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واعربت الشركة عن أسفها عن قطع المياه، الأمر الخارج عن إرادتها.

وتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة وللطواريء يتم الإتصال بالخط الساخن ١٢٥ من اى تليفون.

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