نانسي عجرم تتغزل بالمنتخب المغربي بعد الصعود لربع نهائي كأس العالم

هنأت نانسي عجرم المنتخب المغربي بعد الفوز علي منتخب إسبانيا.

وغردت نانسي من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل تويتر: "المغرب!!!!! ما في كلام!! 😍😍 ما فيكلام بيوصف شعورنا كلنا هلق!!!! كل الحب والتقدير والفخر!! مبروك 🇲🇦🇲🇦🇲🇦

#المغرب_اسبانيا

تأهل منتخب المغرب لربع نهائي كأس العالم 2022 بقطر، وذلك بانتصاره على إسبانيا بركلات الترجيح، بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بدون أهداف.

الشوط الأول شهد التكافؤ بشكل كبير بين المنتخبين، دون تهديد أي من المرميين حتى انتصاف الشوط.

وفي الدقيقة 27، تلقى ماركو أسينسيو كرة طولية، ليسدد الكرة بيسراه من الجهة اليسرى بمنطقة جزاء المغرب، لكنها سكنت الشباك الخارجية لمرمى ياسين بونو.

وسدد نصير مزراوي كرة قوية من خارج منطقة جزاء منتخب إسبانيا في الدقيقة 33، تصدى لها يوناي سيمون ببراعة.

وفي الدقيقة 42، تلاعب يوسف بوفال بدفاعات إسبانيا من الجهة اليسرى، ليرسل كرة عرضية قابلها نايف أكرد بضربة رأسية علت المرمى.

وفي الشوط الثاني، ساد الحرص بين لاعبي المنتخبين، وتبادلا السيطرة على أحداث المباراة.

وفي الدقيقة الأخيرة من المباراة، نفذ داني أولمو ركلة حرة من الجهة اليسرى، تصدى لها ياسين بونو ببراعة، لتتجه المباراة للأشواط الإضافية.

وفي الأشواط الإضافية، انفرد وليد شديرة بمرمى يوناي سيمون بعدما تلقى تمريرة رائعة من أوناحي، لكن يوناي سيمون تصدى لها في الدقيقة 104.

التعادل السلبي استمر وسط صمود من لاعبي المغرب، ليحتكم المنتخبان لركلات الترجيح.

وفي ركلات الترجيح، سجل صابيري للمغرب، فيما أهدر بابلو سارابيا الركلة الأولى لإسبانيا بتسديده في القائم الأيمن.

وسجل حكيم زياش الركلة الثانية للمغرب، فيما تصدى بونو لجزائية كارلوس سولير.

وأهدر بدر بانون وسيرجيو بوسكيتيس الركلة الثالثة للمغرب وإسبانيا.

وسجل حكيمي رابع ركلات المغرب ليقودهم للتأهل لربع النهائي في إنجاز تاريخي لم يتحقق في تاريخ العرب