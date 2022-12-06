عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

تفاصيل ختام سوق البحر الأحمر السينمائي.. جوائز عينية ونقدية للفائزين بالمسابقات.. وزين زيدان: نستهدف تعزيز ثقة صانعي الأفلام الطموحين

جانب من حفل الختام
جانب من حفل الختام

اختتم سوق البحر الأحمر فعالياته والتي جرت على مدار أربعة أيام على هامش مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، وذلك بالإعلان عن أسماء الفائزين في جوائز مسابقات السوق، الذي يعتبر منصّة محوريّة مصمّمة لاكتشاف المواهب، والمشاريع، والأفكار التي ترسم ملامح صناعة السينما في السعودية والعالم العربي وإفريقيا، وتهدف للتواصل مع أقطاب السينما من جميع أنحاء العالم. 

ويأتي ذلك لتعزيز الإنتاج المشترك والتوزيع على مستوى العالم. حيث يستقطب السوق كلاً من الموزعين ووكلاء المبيعات والمنتجين الراغبين بإنشاء وتطوير مشاريعهم في المنطقة.

واستطاع سوق البحر الأحمر هذا العام اجتذاب المهتمين بصناعة السينما، فقد كان مكتظاً بالشغوفين في صالات العرض، وقاعات الاجتماعات، وأماكن العروض، والجلسات الحوارية. وقد تولت لجنتا تحكيم القرار لاختيار الفائزين من فئة سوق المشاريع وفئة الأعمال قيد الإنجاز، حيث ساهم صندوق البحر الأحمر والجهات الراعية بتقديم 24 جائزة لكل من مشاريع المعمل وسوق البحر الأحمر.

وبهذه المناسبة قالت زين زيدان، مديرة سوق البحر الأحمر: "نسعد بالإنجازات الناجحة التي حققناها في نسخة هذا العام من سوق البحر الأحمر. ونهدف من خلال الجوائز الممنوحة إلى تعزيز ثقة صانعي الأفلام الطموحين لخلق المزيد من الفرص لهم. كما نفخر بكل من شارك سواء أفاز أم لا، فما حدث في السوق على مدى أربعة أيام من تبادل للخبرات والرؤى والأفكار يعد بحد ذاته فوزاً وسعياً للارتقاء بتطوير وإثراء صناعة السينما العربية، فشكرا لكم جميعاً".

وبدورها قالت ميريام عرب، مستشارة سوق البحر الأحمر: "أسعدنا في منافسات السوق لهذا العام اكتشاف المشاريع الجديدة من قبل صانعي الأفلام والمنتجين الأفارقة والعرب بما في ذلك المغتربين. ويظهر جلياً في النسخة الثانية من سوق البحر الأحمر هذا العام، تحقيقنا الهدف من ورائه من خلال مواصلة التوسع عبر الآفاق وإنشاء جسور جديدة للسينما المستقلة".

وقدم الرعاة والشركاء لمهرجان البحر السينمائي الدولي جوائز سخية نقدية وعينية  للفائزين وكانت كالتالي:

 

الجوائز العينية:

 

قدم مركز السينما العربية (ACC)جائزتين عينية في مرحلة التطوير أو الإنتاج لمشروع سعودي واحد ولمشروع عربي واحد بالمشاركة في 2023 معمل روتردام، وحصل عليها المشروع السعودي "أنت الشاعر وأنا طيف"  والمشروع  العربي "رحلة إلى القدس".

وقدمت شركة ذا سل ثلاث جوائز لأفلام مرحلة ما بعد الإنتاج. حيث تم منح الجائزة الأولى التي تشمل حزمة DCP كاملة بقيمة 8,000 دولار أمريكي إلى مشروع "عصابات". وحصل على الجائزتين الثانية والثالثة والتي تشمل كل منهما من حزمة ترويجية كاملة بقيمة 12,000 دولار أمريكي، كلاً من مشروع "كيان" ومشروع "المرهقون".

ومنحت جائزة ليث برودكشن جائزتين عينية الأولى للمونتاج والمعنية بالمشاريع قيد الإنجاز مبلغ 50,000 دولار أمريكي إلى  مشروع "كيان" والثانية لخدمات المزج الصوتي للمشاريع قيد الإنجاز مبلغ 20,000 دولار أمريكي  وقد حصدها مشروع "بانيل وآداما".

وقدمت شركة أوتيكونز ثلاث جوائز عينية واحدة لمشاريع سوق البحر الأحمر لخدمات الاستشارة الموسيقية بقيمة 2,000 دولار أمريكي وحصل عليها مشروع "ما وراء النخيل" والثانية والثالثة للمشاريع قيد الإنجاز بقيمة 6,000 دولار أمريكي للترخيص والإشراف الموسيقي وحصل عليها مشروع "كذب أبيض" والجائزة الأخرى بقيمة 10,000 دولار أمريكي لإنتاج الموسيقى التصويرية الأصلية وحصل عليها مشروع "يونان".

وقدمت شركة تيترا فيلم جائزة عينية عبارة عن إنتاج الترجمات أو إنتاج ملفات العرض الرقمية أو خدمات البث بقيمة 6,000 دولار أمريكي وحصل عليها مشروع "بانيل وآداما".

 

txt

مهرجان البحر الأحمر.. معرض لصور أفلام يوسف شاهين وتكريم هشام سليم

txt

عرض الفيلم الجزائري "الأخيرة" بمسابقة مهرجان البحر الأحمر بحضور صناعه.. صور

 

الجوائز النقدية:

 

قدمت شبكة إي آر تي جائزتين لحقوق التوزيع في العالم العربي الأولى  للمشاريع العربية بقيمة 50,000 دولار أمريكي وحصل عليها مشروع "حزب العلكة"، والجائزة الثانية للمشاريع السعودية بقيمة 50,000 دولار أمريكي وحصل عليها مشروع "أنت الشاعر وأنا طيف".

وقدمت شركة سينيويفز لخدمات التوزيع  جائزة نقدية بقيمة 50,000 دولار أمريكي حصدها مشروع "كبش الفداء"، وأيضاً قدمت شركة ماد سوليوشنز لخدمات التوزيع جائزة بقيمة 50,000 دولار أمريكي حصل عليها لمشروع "ما وراء النخيل".

وقدمت مجموعة أم بي سي ثلاث جوائز نقدية لحقوق التوزيع في العالم العربي وهي كالتالي: جائزة شاهد لمشروع سعودي بقيمة 120,000 دولار أمريكي وكانت من نصيب مشروع "آخر  أيام الصيفية"، جائزة شاهد لمشروع سعودي بقيمة 70,000 دولار أمريكي وحصدها مشروع "الرقص على حافة السيل"،  جائزة شاهد لمشروع عربي بقيمة 40,000 دولار أمريكي وحصل عليها مشروع "رجال في الشمس".

ومنح صندوق البحر الأحمر ست جوائز  نقدية وفقاً لاختيار لجنة تحكيم سوق البحر الأحمر، وهي كالتالي: جائزة التطوير من لجنة تحكيم سوق البحر الأحمر بقيمة 35,000 دولار أمريكي وحصل عليها مشروع "رحلة إلى القدس"، جائزة التطوير من سوق البحر الأحمر بقيمة 35,000 دولار أمريكي وحصل عليها مشروع "أولاد الغولة"، جائزة الإنتاج من سوق البحر الأحمر بقيمة 100,000 دولار أمريكي وحصل عليها مشروع "المتشردين"، جائزة معمل البحر الأحمر للمشاريع العربية بقيمة 100,000 دولار أمريكي وحصل عليها مشروع "عائشة لا تستطيع الطيران بعد الآن"، جائزة معمل البحر الأحمر للمشاريع السعودية بقيمة 100,000 دولار أمريكي وحصل عليها مشروع "كبش الفداء"،  جائزة سوق البحر الأحمر للمشاريع مابعد الإنتاج بقيمة 30,000 دولار أمريكي وحصل عليها مشروع "كذب أبيض".

البحر الأحمر اكتشاف المواهب سوق البحر الأحمر السينما العربية أفلام مهرجان البحر الأحمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انهيار سعر الذهب اليوم في مصر والجرام يخسر 175 جنيها

سعر الذهب اليوم يواصل الانهيار.. والجرام يخسر 225 جنيها

خلصوا عليه وهربوا.. اللقطات الأولى من مسرح حادث مقتل محامي الجيزة

أسعار الذهب تتراجع بعنف.. وعيار 21 ينخفض 200 جنيه دفعة واحد اليوم

ملثمون فتحوا عليه النار.. كواليس مقتل محامي داخل مكتبه في الجيزة

بيتمنظروا بمهاراتهم.. اعترافات المتهمين في واقعة الرهان بتركيب كانيولا مغمض العينين بالمنيا

التموين تستقبل طلبات إضافة المواليد بهذه الشروط .. 7 فئات تستحق الدعم

وزير التنمية المحلية يعلن بدء تطبيق قانون المحال العامة بجميع محافظات الجمهورية| تفاصيل

ترشيحاتنا

التموين تضخ كميات من الدواجن واللحوم الطازجة والمجمدة.. تعرف على الأسعار

مضى عقد فيلمين.. عامل النظافة صاحب واقعة الكشري يثير الجدل من جديد

الأرصاد: فرص أمطار خفيفة على السواحل البلاد غدا .. والطقس مائل للبرودة

للبنات الفاشونستا.. بديلة كيا بيكانتو بـ 90 ألف جنيه

نقل جثة محامي كرداسة إلى مشرحة زينهم.. تفاصيل

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس العالم 2022 و القنوات الناقلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يدفي الجسم ويحمي الأسنان.. هاني الناظر يكشف فوائد خارقة لشرب الماء الدافئ

أول منتخب عربي يصعد لربع نهائي المونديال.. جمال شعبان يهنئ المغرب

طريقة عمل فطيرة الجلاش بالبسطرمة والجبن.. بأسهل الخطوات

الرهان بـ2000 جنيه.. ميدو يتقدم ببلاغ على الهواء ضد كشك سجاير

فيديو

جموح الذهب.. شركات ومحلات تدرس وقف البيع والشعبة تعلق

دولاب مخدرات.. تفاصيل غلق صيدلية العجوزة الشهيرة

المغرب وإسبانيا.. أسود الأطلسي تمزق هيبة الماتادور في كأس العالم

تنبأ بالمستقبل بشكل مخيف.. نوستراداموس الحي يتوقع طرفي نهائي مونديال قطر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المعايشة الوطنية مع البطل ناجي شهود

عبد المعطى أحمد

صاحب أكثر من بال!

د.هادي التونسي

دكتور وسيم السيسي

د. ماريان جرجس

بروفايلو المدن المصرية

محمد نصار

مَنْ يقود سيارة حياتك؟

نهال علام

المنصورة الجديدة

عبد العليم قشطة

إتقان العمل عبادة

هند عصام

أنوبيس.. الحلم الأول

اﻟﻤﺰﻳﺪ