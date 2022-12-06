عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

دفاع النواب: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من أولويات التنمية للدولة

الدكتور وليد جمال
الدكتور وليد جمال الدين، خلال الاجتماع اليوم

استعرض الدكتور وليد جمال الدين  رئيس الهئية العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس امام لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب اليوم ، الخطوات التى تم اتخاذها والخطة المستقبلية لتوطين الصناعة وجذب الاستثمار الاجنبى وتشغيل العمالة والخطة المستقبلية لهذه المنطقة الواعده.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي برئاسة اللواء احمد العوضي رئيس اللجنه وبحضور  الدكتور وليد جمال الدين - رئيس الهئية العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس  والوفد المرافق له.

وأشار رئيس الهيئة إلى القطاعات الصناعية المستهدف توطينها مابين ١٢ قطاع صناعي و٣ قطاعات خدمية،إضافة إلى صناعات الوقود الأخضر التي تم إطلاق أولى مشروعاتها في السخنة، حيث أطلق رئيس الجمهورية إشارة البدء للعمل في أول مشروع لإنتاج الوقود الأخضر بالسخنة، وهو أحد القطاعات الصناعية التي توليه الدولة المصرية اهتماماً كبيراً في الوقت الراهن تماشياً مع التوجهات العالمية.

واضاف جمال الدين إلى البنية التحتية وشبكة المرافق القوية التي تتمتع بها الهيئة لاستقطاب المستثمرين، فضلاً عن إصدار الهيئة بعض الحوافز الجديدة والدليل الجمركي الموحد للهيئة بجانب التعاون مع إحدى الشركات الكويتية العالمية لإنشاء مركز لوجيستي. 

وتابع بأن الهيئة تسير إلى المضي  قدماً في مشروعات تموين السفن التي تبذل فيها الهيئة مجهوداً كبيراً فيها، بالتنسيق مع الوزارات المعنية، إلى جانب مشروعات الوقود الأخضر التي حققت الهيئة فيها خطوات حثيثة فيه حيث تم توقيع ١٦ مذكرة تفاهم تم من ضمنها توقيع ٩ اتفاقيات اطارية لتنفيذ ٩مشروعات لإنتاج الوقود الأخضر، منتصف ٢٠٢٦، مشيراً إلى توقيع ٦ مذكرات تفاهم أخرى مع شركات عالمية لمشروعات جديدة للوقود الأخضر خلال أيام مقبلة.

من جانبه اكد النائب ابراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب اهمية التنمية الاقتصادية في هذة المنطقة الهامه وارتباطها بالامن القومى المصرى وهي من أولويات التنميه للدولة المصريه.

ولفت المصري الي أن اللجنه تقدمت بعدد من  المقترحات  ستكون فى عين الاعتبار من الدولة وذالك فى اطار الدور البرلمانى التشريعى والرقابى .

قناة السويس الصناعة مجلس النواب الأمن القومي قطاع صناعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انهيار سعر الذهب اليوم في مصر والجرام يخسر 175 جنيها

سعر الذهب اليوم يواصل الانهيار.. والجرام يخسر 225 جنيها

ملثمون فتحوا عليه النار.. كواليس مقتل محامي داخل مكتبه في الجيزة

خلصوا عليه وهربوا.. اللقطات الأولى من مسرح حادث مقتل محامي الجيزة

أسعار الذهب تتراجع بعنف.. وعيار 21 ينخفض 200 جنيه دفعة واحد اليوم

بعد التراجع 200 جنيه للجرام.. التموين تكشف موعد استقرار أسعار الذهب

بعد تحذيرات الحكومة اليوم |متى تنخفض أسعار الدواجن والبيض بالأسواق؟

وزير التنمية المحلية يعلن بدء تطبيق قانون المحال العامة بجميع محافظات الجمهورية| تفاصيل

ترشيحاتنا

طرق الوقاية.. متحدث الصحة يكشف موعد انتهاء الفيروس المخلوي| فيديو

اشتباكات بين مشجعي المنتخب المغربي والإسباني.. فيديو

الولايات المتحدة ترفض رفع ملف مقتل شيرين أبو عاقلة إلى الجنائية الدولية

أدنى مستوياتها منذ عام.. انهيار أسعار النفط العالمية

البرتغال تتقدم على سويسرا بهدفين في الشوط الأول وتقترب من مواجهة المغرب

حقن رضيع معصوب العين.. قرار عاجل من الصحة وتحويل صاحب الواقعة للنيابة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل فطيرة الجلاش بالبسطرمة والجبن.. بأسهل الخطوات

شبابنا في خطر.. ميدو يتقدم ببلاغ ضد موقع مراهنات على مباريات الدوري

حافظ على حياتك .. اعرف أسباب السكتة الدماغية وتجنبها

ضرب وشد شعر.. خناقة عنيفة بين السيدات في مباراة أمريكية|شاهد

فيديو

الإعلان عن بدء تطبيق قانون المحال العامة بجميع المحافظات ..تغطية خاصة

هل يرحل أفشة إلى الدوري الاسكتلندي .. شوبير يكشف التفاصيل/ فيديو جراف

اللصوص سرقوا 8 ملايين دولار مخبأة بمزرعته..تفاصيل فضيحة رامافوزا رئيس جنوب إفريقيا|فيديوجراف

ريهام بكير تكشف أسلحة الأهلي الهجومية أمام غزل المحلة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المعايشة الوطنية مع البطل ناجي شهود

عبد المعطى أحمد

صاحب أكثر من بال!

د.هادي التونسي

دكتور وسيم السيسي

د. ماريان جرجس

بروفايلو المدن المصرية

محمد نصار

مَنْ يقود سيارة حياتك؟

نهال علام

المنصورة الجديدة

عبد العليم قشطة

إتقان العمل عبادة

هند عصام

أنوبيس.. الحلم الأول

اﻟﻤﺰﻳﺪ