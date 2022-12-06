استطلاع: نصف الأمريكيين يرون ضرورة دفع أوكرانيا للتوصل لاتفاق سلام مع روسيا

كشف استطلاع رأي، نُشِرَت نتائجه اليوم الثلاثاء، أن نحو نصف الأمريكيين (بنسبة 47%) يرون أنه يجب دفع أوكرانيا إلى التوصل لاتفاق سلام مع روسيا في أقرب وقت ممكن.

وأظهر الاستطلاع، الذي أجراه مجلس شيكاجو للشؤون العالمية من إبسوس، ونشرت نتائجه صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، أن النسبة المئوية للأمريكيين الذين يقولون إنه يتوجب على الولايات المتحدة حث أوكرانيا على الاستقرار والتوصل إلى اتفاق سلام مع روسيا، لتقليل التبعات الاقتصادية على الأسر الأمريكية، ارتفعت من 38% في يوليو إلى 47% في نوفمبر.

وقالت نسبة مماثلة (48%) في الاستطلاع الذي تم إجراؤه في 18-20 نوفمبر الماضي أن الولايات المتحدة يجب أن تدعم أوكرانيا "لأطول فترة ممكنة"، على الرغم من التكاليف المحتملة لذلك على المواطنين الأمريكيين. وقد انخفضت هذه النسبة بمقدار 10 نقاط منذ يوليو.

وفي الاستطلاع، يقول 61% من الديمقراطيين إن الولايات المتحدة يجب أن تستمر في دعم أوكرانيا "طوال المدة التي تحتاجها"، مقارنة بثلث الجمهوريين فقط الذين قالوا الشيء نفسه.

وتغيرت آراء كلا الحزبين منذ يوليو، عندما قال 69% من الديمقراطيين ونصف الجمهوريين إن الولايات المتحدة يجب أن تحافظ على دعمها لأوكرانيا.

