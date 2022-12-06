الجيش الأمريكي يهرب 66 صهريج نفط من سوريا .. تفاصيل

تم تهريب قافلة أمريكية تحتوي على 66 صهريجا مملوءا بالنفط من منطقة الجزيرة شمال شرق سوريا إلى خارج البلاد إلى شمال العراق، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية، نقلا عن مصادر في ريف اليعربية بمحافظة الحسكة.

وحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية، فإن هذه هي المرة الثانية على الأقل خلال أسبوعين التي تتحدث فيها وسائل الإعلام المحلية عن نشاط التهريب غير القانوني.

وفي 22 نوفمبر، أفيد بأن قافلة مؤلفة من 44 ناقلة قد غادرت البلاد عبر معبر المحمودية، وأرسلت أيضا إلى العراق.

وحاول الجيش السوري مرارا وتكرارا طرد القوات الأمريكية في شمال شرق البلاد من خلال استراتيجية حواجز الطرق والانتشار في المنطقة، لكنه واجه هجمات مدمرة من قبل القوة الجوية الأمريكية كلما تعدى على المواقع الأمريكية، مما أدى إلى وضع راهن قاسي يستطيع فيه البنتاجون الحفاظ على السيطرة على حقول النفط والغاز في سوريا ومناطق زراعة الغذاء الرئيسية، باستخدام عدد صغير من القوات المدمجة جنبا إلى جنب مع المسلحين الأكراد كشكل من أشكال التأمين.

وتعهدت دمشق مرارا باستعادة السيطرة الكاملة على جميع حدودها المعترف بها دوليا في يوم من الأيام، وانتقدت الولايات المتحدة والقوى الغربية الأخرى لتجاهلها التدخل الأمريكي.