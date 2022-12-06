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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا توقع على خطة تعاون دبلوماسي مع تركمانستان

صدى البلد

وقع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء، مع نظيره التركماني رشيد ميريدوف على برنامج تعاون بين وزارتي خارجية البلدين للفترة من 2023 حتى 2024

وأفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية بأن مراسم التوقيع أُجريت بمقر وزارة الخارجية الروسية في موسكو عقب محادثات بين الجانبين.

ويقوم وزير الخارجية التركماني بزيارة روسيا للمشاركة في اجتماع اللجنة الحكومية الدولية للتعاون الاقتصادي.

يُذكر أن رئيس تركمانستان الجديد سردار بردي محمدوف دعا، في أول زيارة له إلى موسكو بعد انتخابه في شهر مارس الماضي، إلى تعزيز العلاقات مع روسيا "الشريك الاستراتيجي" لبلاده، وجاء ذلك خلال اجتماعه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين.

ووقع المسؤولان إعلانًا بشأن تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين تركمانستان وروسيا.
 

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