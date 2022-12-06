عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أدنى مستوياتها منذ عام.. انهيار أسعار النفط العالمية

أسعار النفط
أسعار النفط

تراجعت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها منذ يناير، اليوم الثلاثاء، لتواصل اتجاهها الهبوطي، حيث عوضت المخاوف المتزايدة بشأن الطلب العالمي أي آثار صعودية من جراء خطة سقف الأسعار الغربية.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 3.67 دولار أو 4.44%، إلى 79.01 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى منذ 10 يناير، وهبط خام غرب تكساس الوسيط 3.26 دولار أو 4.24% إلى 73.67 دولار.

وسجل نشاط قطاع الخدمات في الصين أدنى مستوى له في ستة أشهر، وتباطأت الاقتصادات الأوروبية بسبب ارتفاع تكلفة الطاقة وارتفاع أسعار الفائدة، وهو ما يثير قلقا لدى المستثمرين بشأن مستويات.

بسبب الدولار وأسعار الفائدة.. العجز التجاري الأمريكي يرتفع إلي 78.2 مليار

توقعات بارتفاع فائدة الفيدرالي الأمريكي.. زيادة في أسعار الذهب عالميا وتراجع للدولار

وانخفض مؤشر الدولار الأمريكي يوم الثلاثاء، لكنه لا يزال مدعوما بالرهانات على ارتفاع أسعار الفائدة، بعد أكبر ارتفاع في أسبوعين يوم الاثنين. 

ارتفاع الدولار يجعل النفط المقوم بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى، مما يقلل الطلب.

الدولار الأمريكى النفط الصين اسعار النفط اسعار الفائدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انهيار سعر الذهب اليوم في مصر والجرام يخسر 175 جنيها

سعر الذهب اليوم يواصل الانهيار.. والجرام يخسر 225 جنيها

ملثمون فتحوا عليه النار.. كواليس مقتل محامي داخل مكتبه في الجيزة

خلصوا عليه وهربوا.. اللقطات الأولى من مسرح حادث مقتل محامي الجيزة

أسعار الذهب تتراجع بعنف.. وعيار 21 ينخفض 200 جنيه دفعة واحد اليوم

بعد التراجع 200 جنيه للجرام.. التموين تكشف موعد استقرار أسعار الذهب

بعد تحذيرات الحكومة اليوم |متى تنخفض أسعار الدواجن والبيض بالأسواق؟

وزير التنمية المحلية يعلن بدء تطبيق قانون المحال العامة بجميع محافظات الجمهورية| تفاصيل

موضوعات متعلقة

الجيش الأمريكي يهرب 66 صهريج نفط من سوريا .. تفاصيل

أوقفوا الدعم.. سيناتور أمريكي: تايوان أهم من أوكرانيا

بتحريض من الناتو.. أوكرانيا تضرب عمق أراضي روسيا

غابة أوكرانيا.. هجوم عنيف علي الاتحاد الأوروبي بعد تصريحات مثيرة للجدل

زيارة رئيس الصين للسعودية..البيت الأبيض: لا نملي على أصدقائنا علاقاتهم الثنائية الخارجية

هجوم عنيف.. سيناتور أمريكي تدعو لتأييد قرار مراجعة دعم أوكرانيا

أمريكا تعترف بضرب أوكرانيا لقواعد جوية داخل روسيا

شاهد..لقطات من تشجيع أمير قطر الوالد والشيخة موزا لمنتخب المغرب بكأس العالم

ترشيحاتنا

مرصد الأزهر يعلن مؤشر العمليات الإرهابية في القارة الأفريقية لشهر نوفمبر 2022

أبو العينين يهنئ منتخب المغرب بالإنجاز التاريخي: شرفتوا كل العرب

طرق الوقاية.. متحدث الصحة يكشف موعد انتهاء الفيروس المخلوي| فيديو

اشتباكات بين مشجعي المنتخب المغربي والإسباني.. فيديو

الولايات المتحدة ترفض رفع ملف مقتل شيرين أبو عاقلة إلى الجنائية الدولية

أدنى مستوياتها منذ عام.. انهيار أسعار النفط العالمية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل فطيرة الجلاش بالبسطرمة والجبن.. بأسهل الخطوات

شبابنا في خطر.. ميدو يتقدم ببلاغ ضد موقع مراهنات على مباريات الدوري

حافظ على حياتك .. اعرف أسباب السكتة الدماغية وتجنبها

ضرب وشد شعر.. خناقة عنيفة بين السيدات في مباراة أمريكية|شاهد

فيديو

الإعلان عن بدء تطبيق قانون المحال العامة بجميع المحافظات ..تغطية خاصة

هل يرحل أفشة إلى الدوري الاسكتلندي .. شوبير يكشف التفاصيل/ فيديو جراف

اللصوص سرقوا 8 ملايين دولار مخبأة بمزرعته..تفاصيل فضيحة رامافوزا رئيس جنوب إفريقيا|فيديوجراف

ريهام بكير تكشف أسلحة الأهلي الهجومية أمام غزل المحلة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المعايشة الوطنية مع البطل ناجي شهود

عبد المعطى أحمد

صاحب أكثر من بال!

د.هادي التونسي

دكتور وسيم السيسي

د. ماريان جرجس

بروفايلو المدن المصرية

محمد نصار

مَنْ يقود سيارة حياتك؟

نهال علام

المنصورة الجديدة

عبد العليم قشطة

إتقان العمل عبادة

هند عصام

أنوبيس.. الحلم الأول

اﻟﻤﺰﻳﺪ