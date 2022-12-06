أدنى مستوياتها منذ عام.. انهيار أسعار النفط العالمية

تراجعت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها منذ يناير، اليوم الثلاثاء، لتواصل اتجاهها الهبوطي، حيث عوضت المخاوف المتزايدة بشأن الطلب العالمي أي آثار صعودية من جراء خطة سقف الأسعار الغربية.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 3.67 دولار أو 4.44%، إلى 79.01 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى منذ 10 يناير، وهبط خام غرب تكساس الوسيط 3.26 دولار أو 4.24% إلى 73.67 دولار.

وسجل نشاط قطاع الخدمات في الصين أدنى مستوى له في ستة أشهر، وتباطأت الاقتصادات الأوروبية بسبب ارتفاع تكلفة الطاقة وارتفاع أسعار الفائدة، وهو ما يثير قلقا لدى المستثمرين بشأن مستويات.

وانخفض مؤشر الدولار الأمريكي يوم الثلاثاء، لكنه لا يزال مدعوما بالرهانات على ارتفاع أسعار الفائدة، بعد أكبر ارتفاع في أسبوعين يوم الاثنين.

ارتفاع الدولار يجعل النفط المقوم بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى، مما يقلل الطلب.