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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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41 % تراجع في عجز الميزان التجاري سبتمبر 2022.. 11% ارتفاع في الصادرات.. 1229.4 مليون دولار صادرات الغاز و212.2 مليون دولار ملابس جاهزة

صدى البلد

41% تراجع في  قيـمة العجــز فـى الميـــزان التجــارى خلال سبتمبر 2022

11% ارتفاع في الصادرات سبتمبر 2022 لتسجل 4.15 مليـار دولار

ارتفاع صادرات الغاز الطبيعي والمسال إلى 1229.4 مليون دولار

ارتفاع قيمة  الصادرات من ملابس جاهزة إلى 212.2 مليون دولار

 

تراجعت قيـمة العجــز فـى الميـــزان التجــارى إلى 2.44 مليــار دولار خـــلال شهر سبتمبر 2022 مقابل 4.15 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبــة انخفاض قدره 41.3٪، بحسب تقرير لـ الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ووفقا للبيانات الإحصائية، ارتفعت قيمـة الصادرات المصرية بنسبـــــة 11.6٪ حيـث بلغـت 4.11 مليـار دولار خـلال شهــر سبتمبر 2022 مقابــل 3.68 مليـــار دولار لنفس الشهر مـن العــام السابـق.

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ويرجــع ذلك إلــى زيادة قيمـة صــادرات بعض السـلــع وفقا للبيانات الإحصائية التي حصل “صدى البلد” على نسخه منها.

أهم السلع التي ارتفعت قيمة صادراتها :

بلغت قيمة الصادرات من الغاز الطبيعي والمسال 1229.4 مليون دولار سبتمبر 2022 مقابل 159.3 مليون دولار سبتمبر 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 671.7%.

وبلغت قيمة الصادرات من أسمدة 243.1 مليون دولار سبتمبر 2022 مقابل 211.3 مليون دولار 2021 بنسبه ارتفاع قدره 15.1%.

صادرات الملابس الجاهزة

بلغت قيمة الصادرات من ملابس جاهزة 212.2 مليون دولار سبتمبر 2022 مقابل 194.4 مليون دولار سبتمبر 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 9.2%.

بلغت قيمة الصادرات من لدائن بأشكالها الأولية 132.3 مليون دولار سبتمبر 2022 مقابل 127.3 مليون دولار سبتمبر 2021 بنسبه ارتفاع قدرها 3.9 %.

صادرات الفواكهة الطازجة

بلغت قيمة الصادرات من فواكهة طازجة 64.7 مليون دولار سبتمبر 2022 مقابل 37.1 مليون سبتمبر 2021 بنسبه ارتفاع قدرها 74.5%.

وبلغت قيمة الصادرات من صابون ومحضرات تنظيف 28.1 مليون دولار سبتمبر 2022 مقابل 23.2 مليون دولار سبتمبر 2021 بنسبه ارتفاع قدرها 21.2%.

بلغت قيمة الصادرات من كربون 19.9 مليون دولار سبتمبر 2022 مقابل 12.4 مليون دولار سبتمبر 2021 بنسبه ارتفاع قدرها 60.8%.

بلغت قيمة الصادرات من اقمشة قطنية 16.9 مليون دولار سبتمبر 2022 مقابل 16.3 مليون دولار سبتمبر 2021 بنسبه ارتفاع قدرها 3.2%.

 

الميزان التجاري الصادرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء السلع

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