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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

كسف البنت.. هل تجاهل محمد صلاح فتاة مدت يدها له بالسلام؟

كسف البنت.. حقيقة
كسف البنت.. حقيقة إحراج صلاح لفتاة مدت يدها للسلام عليه

أثار مقطع فيديو متداول على نطاق واسع عبر مواقع التواصل للفرعون المصري «محمد صلاح» جدلًا كبيرًا بين رواد السوشيال ميديا.

تم نشر المقطع تحت عنوان "صلاح كسف البنت"، حيث يوثق مشهد محرج لفتاة مدت يدها لتحية لنجم ليفربول ومنتخب مصر لكنه تجاهلها.

ووفقًا للمقطع، فإن الفتاة كانت واحدة من منظمي مباراة ماتش مصر وبلجيكا في دولة الكويت، وعندما حضر صلاح لتحية المضيفين والتقاط صورة معه أثناء تكريمه، مدوا لهم يده بالسلام فسلم عليهم.

مقطع شغل الكثيرين.. فهل تجاهل صلاح الفتاة بالفعل؟

لكن عندما مدت عاملة التنظيم يدها لم يسلم عليها صلاح، وهو ما عرضه للنقد الشديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبالبحث والتدقيق، تبين أن المقطع تم قصه وزيادة سرعته من أجل إظهار «محمد صلاح» في موقف المتكبر، والذي تعمد إحراج الفتاة.

ولم يكن السلام هت الهدف من مد عاملة التنظيم يدها إلى محمد صلاح، بل كانت توجهه لمكان الوقوف للتصوير وفقًا للبروتوكول.

صلاح محمد صلاح ليفربول مصر وبلجيكا كأس العالم

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