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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر صرف الريال السعودي اليوم الأربعاء مقابل الجنيه المصري

الريال السعودي- صورة
الريال السعودي- صورة أرشيفية

استقر سعر الريال السعودي  اليوم الأربعاء 7-12-2022 مقابل الجنيه المصري، في جميع البنوك العاملة في مصر.

وينشر موقع صدى البلد الإخباري أسعار صرف الريال السعودي اليوم الاربعاء 7 ديسمبر 2022، ضمن نشرته الخدمية التي يقدمها وتشمل سعر الدولار وأسعار العملات الأخرى وسعر الذهب.

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سعر الذهب اليوم يواصل الانهيار.. والجرام يخسر 225 جنيها

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تراجع 225 جنيها.. إلى أين سيتجه سعر الذهب في مصر الفترة المقبلة؟

سعر الريال اليوم مقابل الجنيه

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي التجاري 

سعر شراء الريال السعودي 6.55 جنيه

سعر بيع الريال السعودي  6.56 جنيه

 

سعر الريال السعودي في بنك المشرق 

سعر شراء الريال السعودي 6.54 جنيه

سعر بيع الريال السعودي 6.56 جنيه 

 

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 

سعر شراء الريال السعودي 6.52 جنيه 

سعر بيع الريال السعودي 6.54 جنيه 

 

سعر صرف  الريال السعودي في بنك بلوم  

سعر شراء الريال السعودي 6.53 جنيه

سعر بيع الريال السعودي 6.56 جنيه 

 

سعر الريال السعودي في بنك مصر 

سعر شراء الريال السعودي 6.52 جنيه

سعر بيع الريال السعودي 6.54 جنيه 

 

سعر الريال السعودي في بنك الإمارات دبي الوطني  

سعر شراء الريال السعودي 6.51 جنيه

سعر بيع الريال السعودي 6.58 جنيه 

 

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي 

سعر شراء الريال السعودي 6.51 جنيه

سعر بيع الريال السعودي 6.55 جنيه

 

 

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس 

سعر شراء الريال السعودي 6.50 جنيه

سعر بيع الريال السعودي 6.56 جنيه 

 

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الأسكندرية 

سعر شراء الريال السعودي 6.51 جنيه

سعر بيع الريال السعودي 6.55 جنيه 

 

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد 

سعر شراء الريال السعودي 6.33 جنيه

سعر بيع الريال السعودي 6.75 جنيه 

سعر الريال السعودي في بنك فيصل الإسلامي 

سعر شراء الريال السعودي 6.52 جنيه

سعر بيع الريال السعودي 6.55 جنيه 

سعر الريال السعودي في 

سعر شراء الريال السعودي

سعر بيع الريال السعودي 

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية 

سعر شراء الريال السعودي 6.47 جنيه

سعر بيع الريال السعودي 6.55 جنيه  

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