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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المقاولون العرب يهنئ منتخب المغرب الشقيق بإنجاز كأس العالم

المقاولون العرب
المقاولون العرب

يتوجه مجلس إدارة نادي المقاولون العرب، برئاسة المهندس محسن صلاح وقطاع الكرة بالنادي تحت إشراف المهندس محمد عادل فتحي وجهاز الفريق الأول بقيادة شوقي غريب وكل قطاعات النادي بخالص التهنئة للشعب المغربي الشقيق ولمنتخب المغرب بصعوده لدور الثمانية لكأس العالم 2022.

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وأكد المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب أن ما حققه منتخب المغرب بالفوز على إسبانيا في دور الـ16 إنجاز كبير للكرة العربية والإفريقية.


وأوضح المشرف على الكرة أن الأداء الذي ظهر به منتخب المغرب يدعو للفخر ويؤكد على أن كرة القدم لا تعرف المستحيل حال توافر الإصرار والعزيمة والجهد المخلص من اللاعبين والجهاز الفني وهو ما ظهر بوضوح في مسيرة أسود الأطلس منذ بداية البطولة متمنيا استمرار التقدم وتحقيق المزيد من الإنجازات .

المقاولون العرب محسن صلاح منتخب المغرب نادي المقاولون العرب اسبانيا

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