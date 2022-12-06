ميدو: منتخب مصر يمكنه تكرار ما فعله المغرب في كأس العالم

أكد أحمد حسام ميدو نجم منتخب مصر الوطني السابق أن منتخب مصر يمكنه تحقيق ما فعله منتخب المغرب بعد تأهل أسود الأطلس لربع نهائي كأس العالم 2022.

قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "هناك عمل ومجهود كبير حدث في المغرب من أجل التحضير للمونديال ويجنون ثمار هذا العمل"

وأضاف: "منتخب مصر يستطيع تحقيق ما حققه المنتخب المغربي بشرط فرض مصلحة المنتخب في المقام الأول"

وواصل: "مصر تمتلك كل الإمكانيات من أجل تحقيق الأهداف المنتظرة"

وختم حديثه قائلا:" أتمنى ما حدث في المغرب يكون عاملا تحفيزيا للمسؤولين عن الكرة المصرية"

