الأرصاد: فرص أمطار خفيفة على السواحل البلاد غدا .. والطقس مائل للبرودة

تشهد حالة الطقس غدا، الاربعاء، استمرار فرص الأمطار الخفيفة على مناطق متفرقة بالبلاد، وسط استقرار في درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، فإن حالة الطقس غدا، يكون مائل للبرودة في الصباح الباكر لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد.

ويكون الطقس غدا، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية الغربية، يكون حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

أما عن حالة الطقس غدا، ليلا يكون مائل للبرودة في أول الليل بارد في أخره على أغلب الأنحاء.

ويشهد الطقس غدا، نشاط شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس غدا، يشهد نشاط رياح أيضا على مناطق من غرب البلاد على فترات متقطعة، ويظل هناك فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة

وعن درجات الحرارة غدا، المتوقعة في حالة الطقس بمختلف الأنحاء، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 22 للعظمى والصغرى 15 درجة

السواحل الشمالية 23 للعظمى والصغرى 14 درجة

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 26 للعظمى والصغرى 17 درجة

شمال الصعيد 22 للعظمى والصغرى 11 درجة

جنوب الصعيد 26 للعظمى والصغرى 12 درجة