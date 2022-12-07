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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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خبير الطاقة النووية: مصر لديها خبرات متراكمة في مجالات المفاعلات البحثية.. فيديو

محطة طاقة نووية
محطة طاقة نووية

أكد دكتور علي عبد النبي، خبير الطاقة النووية، ونائب رئيس هيئة المحطات النووية سابقا، أن الأمان النووي لا بد أن يتطور كل يوم، حتى لا يحدث أي تأثير على الإنسان بشكل عام، مشيرا إلى أن مصر بدأت في بناء محطة الطاقة النووية في الضبعة.

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وقال علي عبد النبي، خلال لقاء له لبرنامج “التاسعة”، عبر “القناة الأولى المصرية”، أنه سواء هناك أبحاث نووية، أو طاقة، لا بد أن يتم إختيار الموقع بعناية، مؤكدا أن توليد الطاقة يحتاج درجة حرارة مرتفعة، ودرجة برودة عالية.

 

وتابع خبير الطاقة النووية، ونائب رئيس هيئة المحطات النووية سابقا، أن مصر بها مفاعلات نووية بحثية ولدينا خبرات متراكمة فى مجالات المفاعلات البحثية، سواء كان المفاعل الأول الروسى أو المفاعل الثانى الأرجنتينى.

 

 أغلب دول العالم

وأشار علي عبد النبي إلى أن المصريين بالخارج في مجال الطاقة النووية لديهم خبرات كبيرة، وتستعين بهم أغلب دول العالم.

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