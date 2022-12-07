المطربة حنان: لم أكن أنتوي الاعتزال.. وصعب أرجع للغناء 

أكدت المطربة حنان أنها لم تكن تنتوي الاعتزال ولكنها كانت تحتاج لفترة عام إستراحة لأسباب خاصة في مقدمتها إبنتها، ولكن هذه الفترة إمتدت لسنوات .

وقالت حنان في حوارها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج “ كلمة أخيرة ” المذاع على قناة “ أون ”، إنه بالرغم من صعوبة قرار الابتعاد عن الغناء لكنها لم تعاني من نوبات إكتئاب لانها شخصية قوية وليست ضعيفة ومسؤولة ولا تندم على قرار إتخذته .

وأضافت أنه بالرغم من قوتها إلا أنها شخصية حساسة قد تتأثر نفسياً لكنها لاتصل لمرحلة الاكتئاب لافتة إلى أن أصعب قرار إتخذته هو السفر إلى ألمانيا بعد زواجها من زوجها طبيب العظام.

وتابعت حنان:" قرار السفر إلى ألمانيا لم يكن سهلاً ومكنتش تجربة لذيذة والعيشة هناك مش لذيذة أوي وتعرضت لصعوبات حتى تأقلمت".

وأكملت حنان:" طول الوقت كان الغناء بيوحشني ومافيش حاجة بتبسطني غيره، وزوجي طبيب وميعرفش أغاني غير ام كلثوم ومكنش يعرفني أنا لانه سافر ألمانيا بعد التخرج ".

وعن قرار عودتها للغناء قالت حنان:" كإحتراف صعب ومستحيل الساحة مليئة بالأصوات الرائعة وبيحتاجوا يعافروا كتير عشان يوصلوا لان المنافسة صعبة، والغناء بالنسبة لي هواية وليس إحتراف والمنافسة دلوقتي صعبة ".