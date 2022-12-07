شكل التحالفات تغير.. الفقي: الصين أكبر كتلة بشرية وبها حجم سكاني نشط اقتصاديا

أكد المفكر السياسي مصطفى الفقي، أن الصين تعتبر أكبر كتلة بشرية في العالم وبها حجم سكاني ضخم وتعتبر مركز ثقل في أسيا .

وقال مصطفى الفقي في حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :" الصين بها حجم سكاني نشط فعال في الحياة الاقتصادية الدولية".

وأضاف مصطفى الفقي:" شكل التحالفات العالمية تغير ولا يتطلب الأمر حاليا تواجد تطابق في المواقف بين الحلفاء ".

وتابع مصطفى الفقي: " الصين سوف تعقد مؤتمر مع دول عربية كل دولة فيهم لها اتجاه وهناك قضايا أساسية تحكم العلاقة بين الصين وادلول العربية منها موقف الصين من القضية الفلسطينية وقضايا التنمية في العالم العربي ".

واكمل مصطفى الفقي:" القمم العربية الصينينة تستهدف أن يكون الموقف الصيني داعم للقضايا العربية".

ولفت مصطفى الفقي :" الصين دائمنا تبحث عن التطور الاقتصادي والارتقاء المعيشي، والشعب الصيني دؤوب ويبحث دائما عما يريد".