الأمين العام للأمم المتحدة: نعامل الطبيعة كالمرحاض وفي النهاية ننتحر بالوكالة

انتقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الشركات متعددة الجنسيات على تحويلها النظام البيئي العالمي إلى "ألعاب للربح".

وقال جوتيريش خلال كلمة له أمس الثلاثاء، قبل محادثات التنوع البيولوجي في مونتريال بكندا: "في ظل شهيتنا التي لا حدود لها لتحقيق النمو الاقتصادي المطلق وغير المتكافئ أصبحت الإنسانية سلاحا للانقراض الجماعي".

A blunt assessment from @antonioguterres to #COP15 @UNBiodiversity delegates: "With our bottomless appetite for unchecked and unequal economic growth, humanity has become a weapon of mass extinction. We are treating nature like a toilet." — UN Spokesperson (@UN_Spokesperson) December 6, 2022

ووفقًا لوكالة “فرانس برس"، عبر عما في نفسه بصراحة حيث قال: "نحن نعامل الطبيعة كالمرحاض وفي النهاية، نحن ننتحر بالوكالة".

نتائج كارثية

وحذر الأمين العام للأمم المتحدة من أن الفشل في تصحيح المسار سيؤدي لنتائج كارثية.

ومنذ توليه منصبه في عام 2017، جعل أنطونيو جوتيريش، قضية تغير المناخ نصب عينيه.

وفي الوقت الذي يشهد فيها التنوع البيولوجي أزمة في جميع أنحاء العالم، تنظم الأمم المتحدة مؤتمر التنوع البيولوجي "كوب 15"، في مونتريال بكندا اليوم الأربعاء.

ويهدف المؤتمر للتوصل إلى اتفاقية تاريخية تعالج شبح الانقراض الجماعي الذي يهدد النباتات والحيوانات.