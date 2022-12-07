عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انطلاق فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة الـ 15 حول التنوع البيولوجي في مونتريال

مؤتمر الأمم المتحدة
مؤتمر الأمم المتحدة الـ 15 حول التنوع البيولوجي

افتتح رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، أمس الثلاثاء، في قصر المؤتمرات في مونتريال، المؤتمر الخامس عشر للأطراف الذي يهدف إلى تجديد اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي.
وفي كلمته الافتتاحية، سلط رئيس الوزراء الضوء على التزام كندا بضمان نجاح المؤتمر من خلال العمل مع الشركاء الدوليين للتوصل إلى اتفاق حول إطار عمل عالمي للتنوع البيولوجي لما بعد 2020 يوفر خارطة طريق جماعية توجه الجهود العالمية للحفاظ على التنوع البيولوجي حتى عام 2030.
ودعماً لهذا الهدف، أعلن ترودو أن كندا ستقدم مساهمة جديدة بقيمة 350 مليون دولار لدعم البلدان النامية - موطن الغالبية العظمى من التنوع البيولوجي في العالم - لتعزيز جهود الحفاظ على التنوع البيولوجي، بالإضافة إلى أكثر من مليار دولار تعهدت كندا بها بالفعل لدعم مشاريع العمل المناخي التي تعالج آثار تغير المناخ على فقدان التنوع البيولوجي في البلدان النامية.
لكن حتى قبل أن تبدأ المحادثات رسميًا، حذرت إليزابيث ماروما مريما، الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن التنوع البيولوجي، من أن الأمور قد خرجت بالفعل عن مسارها، قائلة إن "الناس بحاجة إلى الانتباه والمفاوضون بحاجة إلى تصحيح هذا الأمر لأن التنوع البيولوجي يدعم وجودنا ذاته على هذا الكوكب".
وأضافت "إنه الطعام الذي نأكله، الماء الذي نحتاجه، نستخدمه ونشربه، الهواء النقي الذي نريد أن نتنفسه، السلع والخدمات، الصحة".
ويوجد هذا الحدث العالمي في مونتريال مع نحو 17 ألف مشارك مسجل من 196 دولة و900 صحفي معتمد لتغطية مداولاتهم.. ومن المقرر أن ينتهي المؤتمر يوم /الاثنين/ 19 ديسمبر الجاري.
يشار إلى أن كندا وافقت على استضافة مؤتمر الأطراف الخامس عشر بناءً على طلب من الأمم المتحدة، فالمؤتمر الحالي كان من المقرر أصلا عقده في مدينة كونمينج الصينية في عام 2020، لكن تم تأجيله بسبب جائحة كوفيد-19.
وفي النهاية تم تقسيم المؤتمر إلى جزءين.. عُقد الجزء الأول، الذي كان معظمه عبر الإنترنت، في كونمينج في عام 2021، ويعقد الجزء الثاني ابتداء من اليوم في مونتريال حيث تقع أمانة اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي.. لكن المؤتمر بأكمله لا يزال برئاسة الصين.
 

مؤتمر الأمم المتحدة الـ 15 حول التنوع البيولوجي الأمم المتحدة رئيس الوزراء الكندي التنوع البيولوجي فقدان التنوع البيولوجي قصر المؤتمرات في مونتريال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انهيار سعر الذهب اليوم في مصر والجرام يخسر 175 جنيها

تراجع 225 جنيها.. إلى أين سيتجه سعر الذهب في مصر الفترة المقبلة؟

سعر الذهب اليوم يواصل الانهيار.. والجرام يخسر 225 جنيها

أسعار الذهب تتراجع بعنف.. وعيار 21 ينخفض 200 جنيه دفعة واحد اليوم

ملثم وبموتوسيكل.. كاميرات داخلية وخارجية بمكتب محامي كرداسة تكشف مفاجأة

خلصوا عليه وهربوا.. اللقطات الأولى من مسرح حادث مقتل محامي الجيزة

ملثمون فتحوا عليه النار.. كواليس مقتل محامي داخل مكتبه في الجيزة

التموين تستقبل طلبات إضافة المواليد بهذه الشروط .. 7 فئات تستحق الدعم

ترشيحاتنا

بعد ألمانيا.. إيطاليا تعلق تقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا

طيورنا المهاجرة.. هيا مصطفى تحصد المركز الأول في مسابقة كندية لركوب الخيل

تخفيف القيود ربما الأسوأ.. موجة خطيرة لـ كورونا قادمة بالصين

طقس اليوم.. الأرصاد: سقوط أمطار خفيفة.. ونشاط للرياح على هذه المناطق

ماذا يحدث للجسم عند تناول اليوسفي .. إليك الفوائد والأضرار

بعد تأهل المنتخب المغربي.. تامر أمين: لازم نفتكر حالنا |فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اتحكمي في أكلك .. مضغ هذه العشبة أقوى من أدوية سد الشهية

ماذا يحدث للجسم عند تناول اليوسفي .. إليك الفوائد والأضرار

كارثة تداول فولتارين مغشوش في الأسواق .. وبهذه العلامات تكشفه

بطل يأكل أو يتحرك.. مرض نادر يفتك بجسد الطفل آدم وأسرته تستغيث

فيديو

جموح الذهب.. شركات ومحلات تدرس وقف البيع والشعبة تعلق

دولاب مخدرات.. تفاصيل غلق صيدلية العجوزة الشهيرة

المغرب وإسبانيا.. أسود الأطلسي تمزق هيبة الماتادور في كأس العالم

تنبأ بالمستقبل بشكل مخيف.. نوستراداموس الحي يتوقع طرفي نهائي مونديال قطر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المعايشة الوطنية مع البطل ناجي شهود

عبد المعطى أحمد

صاحب أكثر من بال!

د.هادي التونسي

دكتور وسيم السيسي

د. ماريان جرجس

بروفايلو المدن المصرية

محمد نصار

مَنْ يقود سيارة حياتك؟

نهال علام

المنصورة الجديدة

عبد العليم قشطة

إتقان العمل عبادة

هند عصام

أنوبيس.. الحلم الأول

اﻟﻤﺰﻳﺪ