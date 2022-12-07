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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بلاها مسكنات.. أطعمة تقضي على الألم وتمدك بالطاقة

صدى البلد

الأشخاص الذين يعانون من آلام في المفاصل والعظام، قد يجدون أنفسهم أكثر ألمًا وانزعاجًا خلال أشهر الشتاء. يُعتقد أن البرد يؤدي إلى تفاقم الأوجاع والآلام.

لذا فإن ممارسة بعض التمارين اليومية على النحو الموصي به من قبل طبيبك، وتناول الأدوية الموصوفة والحصول على قسط كافٍ من الراحة يمكن أن يساعد في تخفيف الأعراض.

على الرغم من عدم وجود علاج غذائي لالتهاب المفاصل، إلا أن تناول أطعمة معينة يمكن أن يقوي العظام ويقلل من تورم المفاصل. ألق نظرة على هذه الأطعمة الخارقة:

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1. الأسماك دهنية

أنواع الأسماك الدهنية مثل السلمون والماكريل غنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية وفيتامين د، مما يمنحها خصائص مضادة للالتهابات يمكن أن تساعد في تخفيف آلام المفاصل. أظهرت دراسات متعددة أن مكملات أحماض أوميغا 3 الدهنية يمكن أن تساعد في تقليل شدة آلام المفاصل والتيبس وآلام المفاصل.

2. الثوم

يحتوي الثوم والخضروات الجذرية الأخرى مثل البصل على مركب مضاد للالتهابات. يمكن أن يساعد ذلك في مكافحة الالتهاب وتخفيف الألم وتحسين صحة المفاصل بشكل عام

3. الزنجبيل

يمكن أن يساعد تناول الزنجبيل بانتظام، سواء كان طازجًا أو جافًا، على التخفيف من التهاب المفاصل. يمكنك إضافة الشاي والمرق إليه يوميًا وكذلك خلطه بالعسل أو إضافة كوب من الماء الدافئ حيث يمنع الزنجبيل إنتاج المواد التي تعزز الالتهاب في الجسم.

4. المكسرات والبذور

المكسرات والبذور غنية بالدهون الصحية وأحماض أوميغا 3 الدهنية. قد يؤدي تناول حفنة صغيرة من المكسرات والبذور مثل الجوز واللوز وبذور الكتان وبذور الشيا والصنوبر بانتظام إلى التخفيف من التهاب المفاصل.

5. الفواكه

الفواكه مثل التفاح والتوت البري والمشمش غنية بمضادات الأكسدة. هذه يمكن أن تساعد الجسم على التخلص من الجذور الحرة الضارة وتقليل الالتهاب.

قد يكون تناول الكرز الغني بالأنثوسيانين فعالًا أيضًا في تقليل التورم في المفاصل والعضلات.
 

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