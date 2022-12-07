أخصائي نفسي: الرجل يكره المرأة العنيدة.. الشرقي يختلف عن الغربي.. فيديو

علق محمد زكريا اخصائي الصحة النفسية حول ما يحتاجه الرجل المصري من المرأة قائلًا : "ان الرجل يحتاج المرأة تكون رقم واحد، و تنبهر به وليس الإنبهار المعنى الذي نعرفه ولكن الإنبهار بمعني التقدير و احترم الكلام الذي يقوله".

واضاف زكريا خلال لقائه في برنامج من مصر علي قناة (CBC), قائلا: "واهم شئ ان تحترم شغل الراجل لان الراجل لا وعيا بيكون عامل ربط رهيب جدا بينه وبين شغله وهذا خطاء طبعا لدرجة أن انا شغلي فأنت لو غلطتي في شغلي كأنك غلطتي فيا”.

واكد زكريا قائلًا: "ان الرجل الشرقي يختلف عن الرجل الغربي بمعني مثلا الرجل الغربي يرغب في انبهار ولا يوجه مشكله اذا كانت المراة عنيدة علي عكس الرجل الشرقي أكثر حاجة يكرهها إن تكون المراة عنيدة ويتخيلها انه تدخل معه في ندية فهو كأنه لا واعيا ينجرح في ذكورته فيبدأ يطلع أسوأ ما فيه."