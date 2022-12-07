أبرزها الأهلي والزمالك.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها

تقام اليوم الأربعاء 7-12-2022، العديد من المباريات الهامة، خاصة في الدوري المصري الممتاز، حيث يواجه النادي الأهلي نظيره غزل المحلة، بينما يواجه الزمالك منافسه طلائع الجيش.
مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة
بيراميدز ضد المقاولون العرب -2.45 مساء – ONTime Sports
فاركو ضد الداخلية – 2.45 مساء - ONTime Sports
غزل المحلة ضد الأهلي – 5 مساء - ONTime Sports
طلائع الجيش ضد الزمالك – 7 مساء - ONTime Sports
مواعيد مباريات ودية
إنتر ميلان ضد ريد بول سالزبورج – 5 مساء
طرابزون سبور ضد كريستال بالاس – 6 مساء
أنطاليا سبور ضد نابولي – 7.45 مساء