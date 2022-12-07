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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حدث ليلاً|فرحة جنونية بعد التأهل التاريخي للمغرب.. تحديد هوية المتهم بقتل محامي كرداسة.. الإعلامية سهير جودة تتعرض لحادث سير.. ومستشفى المنصورة تستخرج موبايل من معدة مريض

أجواء فرحة المغرب
أجواء فرحة المغرب

نشر صدى البلد على مدار الساعات الماضية عددًا من الاخبار الهامة نرصد أبرزها فى التقرير التالى :

قضايا نفقة وانتقام.. تحديد هوية المتهم بقتل محامي كرداسة بوابل من الرصاص

فحصت الأجهزة الأمنية بالجيزة علاقات بنداري حمدي محامي كرداسة بعد مقتله داخل مكتبه بأعيرة نارية أطلقها عليه ملثم مساء الثلاثاء.

وتبين من التحريات الأولية تحديد هوية المتهم بعد رصد وجود خلافات بينه وبين المجني عليه حيث إن كان موكلاً لدى المحامي القتيل في قضايا نفقة خاصة بزوجة المتهم وعندما خسرها المحامي لصالح الزوجة قرر المتهم الانتقام منه وانتظر وصوله لمكتبه وفتح عليه النيران وفر هاربًا.

فرحة جنونية للجماهير بعد التأهل التاريخي لـ منتخب المغرب | شاهد

شهدت مدرجات منتخب المغرب، فرحة جنونية من جانب الجماهير المتواجدة في استاد المدينة التعليمية في قطر، عقب تأهل أسود الأطلسي إلى دور ربع نهائي كأس العالم 2022.

وكانت الجماهير على أعصابها أثناء تنفيذ ركلات الترجيح بين منتخب المغرب وإسبانيا، والتي شهدت تألق لافت من جانب الحارس ياسين بونو.

بأربع كلمات.. رونالدو يحسم الجدل بشأن انتقاله إلى النصر السعودي| شاهد

حسم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق، الجدل بشأن انتقاله إلى النصر السعودي، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وكانت بعض التقارير قد زعمت أن رونالدو سيكون لاعباً في صفوف فريق النصر السعودي بداية من شهر يناير المقبل.

على طريقة إكرامي وفتحي.. شبانة: بيراميدز يسعى للتعاقد مع حسين الشحات
فجّر الإعلامي محمد شبانة، مفاجأة بشأن انضمام حسين الشحات، نجم النادي الأهلي إلى فريق بيراميدز، على خطى إكرامي وأحمد فتحي.

وأكد الإعلامي محمد شبانة، أن هناك أحاديث من جانب وكلاء اللاعبين بشأن انتقال حسين الشحات لاعب الأهلي إلى بيراميدز، والذين يريدون ضمه في صفقة انتقال حر على طريقة أحمد فتحي وشريف إكرامي.

سنعود أقوى.. أول تعليق من راموس بعد وداع إسبانيا لمونديال قطر

علق الإسباني سيرجيو راموس، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، على وداع منتخب بلاده لبطولة كأس العالم 2022 بقطر.

وكان الإسباني لويس إنريكي لم يستدعي راموس لقائمة الماتادور المشاركة في بطولة كأس العالم 2022.

الإعلامية سهير جودة تتعرض لحادث سير مروع |صور

ونشرت سهير جودة  صورًا من تحطم سيارتها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وكتبت: "الحمد لله.. أن ترى الموت بعينيك ويسلمنا الله.. شكرًا يا رب الحمد لله".

 

مستشفى الباطنة بالمنصورة عن استخراج موبايل من بطن شاب: استقر بالمعدة شهرين

كشفت الدكتورة أسماء جميل رئيس الفريق الطبي بمستشفى الباطنة التخصصي بجامعة المنصورة، تفاصيل عملية استخراج هاتف محمول من معدة شاب.


ظاهرة فلكية نادرة.. القمر يتعامد على الكعبة المشرفة في مشهد رائع

أفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة أن القمر وصل لحظة التعامد مع الكعبة المشرفة - أمس - عند الساعة 11 مساءً بتوقيت مكة المكرمة ، وسيكون على ارتفاع 89.5 درجة فوق أفق مكة، ومضاء بنسبة 98.3 %، وعلى مسافة 396.535 كيلومتر.

جورجيا تحسم المعركة.. الديمقراطيون يسيطرون على مجلس الشيوخ الأمريكي
فاز السيناتور الديمقراطي رفائيل وارنوك في انتخابات ولاية جورجيا التي أجريت الثلاثاء، لاختيار عضو لمجلس الشيوخ الأمريكي في اقتراع حاسم بالنسبة لما تبقى من ولاية الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأعيد انتخاب وارنوك لعضوية مجلس الشيوخ الأمريكي في فوز حاسم للرئيس جو بايدن، حسبما توقعت شبكة “إن بي سي نيوز” الأمريكية.

الحزب الجمهوري يطلق أول تحقيق كبير ضد بايدن.. تفاصيل

يضع الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي، أهدافًا لأول تحقيق ضد إدارة الرئيس جو بايدن العام المقبل، حيث يبدأون بنقاش انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان.

وحسب موقع "أكسيوس" الأمريكي، فمن المرجح أن يأخذ البيت الأبيض هذا التحقيق بجدية أكبر مقارنة بتحقيقات الحزب الجمهوري مع هانتر نجل بايدن ودعوات وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس إلى الاستقالة.

 

بعد ألمانيا.. إيطاليا تعلق تقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا

أعلن وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروزيتو، أن السلطات الإيطالية لن تقدم مساعدات عسكرية جديدة لـ أوكرانيا حتى نهاية العام.

وحسب “روسيا اليوم”، قال كروزيتو: "أؤكد أنه حتى نهاية العام لن يكون هناك مرسوم جديد بشأن الإمدادات العسكرية إلى كييف. وسنرى القرار الذي ستتخذه الحكومة فيما يتعلق بالمساعدة المستقبلية لأوكرانيا وماذا سيحمل في طياته".

قال الناس كلمتهم.. أول تعليق لـ وارنوك الفائز بجولة الإعادة في جورجيا

شكر السيناتور الديمقراطي رافائيل وارنوك أنصاره في خطاب النصر الذي ألقاه عقب إعادة انتخابه عن ولاية جورجيا الأمريكية، قائلاً: "لقد تحدث الناس".

وحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أضاف وارنوك خلال كلمته له أمام حشد من أنصاره "أشكركم من أعماق قلبي ولله المجد على الأشياء العظيمة التي صنعها".

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