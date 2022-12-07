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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة| 5 مكونات بمطبخك تدمر الحيوانات المنوية للرجال وبلاها مسكنات.. أطعمة تقضي على الألم وتمدك بالطاقة

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد، عددا من الأخبار المهمة والمتنوعة في مجالي المرأة والصحة على مدار الساعات الماضية، كان أبرزها: 

الخصوبة مرتبطة بالطعام.. 5 مكونات بمطبخك تدمر الحيوانات المنوية للرجال

تشير دراسة حديثة إلى أن متوسط عدد الحيوانات المنوية قد انخفض بنسبة 59 في المائة على مدار الـ 38 عامًا الماضية. هذا الانخفاض بسبب مجموعة متنوعة من العوامل. ما نأكله دائمًا هو السبب في أي مشكلة صحية. وفقًا لذلك، تشير العديد من الدراسات إلى أن تناول أطعمة معينة قد يضر بالحيوانات المنوية.

بلاها مسكنات.. أطعمة تقضي على الألم وتمدك بالطاقة

الأشخاص الذين يعانون من آلام في المفاصل والعظام، قد يجدون أنفسهم أكثر ألمًا وانزعاجًا خلال أشهر الشتاء. يُعتقد أن البرد يؤدي إلى تفاقم الأوجاع والآلام.

لذا فإن ممارسة بعض التمارين اليومية على النحو الموصي به من قبل طبيبك، وتناول الأدوية الموصوفة والحصول على قسط كافٍ من الراحة يمكن أن يساعد في تخفيف الأعراض.

على الرغم من عدم وجود علاج غذائي لالتهاب المفاصل، إلا أن تناول أطعمة معينة يمكن أن يقوي العظام ويقلل من تورم المفاصل. ألق نظرة على هذه الأطعمة الخارقة:

علامات تشير إلى إصابتك بنوبة قلبية وأنت لا تعرف

حدث النوبة القلبية عندما يتم منع إمداد القلب بالدم، غالبًا بسبب الجلطة. من أكثر علامات النوبة القلبية شيوعًا ومعروفة على نطاق واسع ألم الصدر، والذي يتسم بالشعور بالضغط أو الضيق أو الانضغاط في صدرك. يبدأ هذا الإحساس عادة في منتصف صدرك ويمكن أن ينتقل إلى أجزاء أخرى من الجسم، مثل الرقبة والفك والأذنين والذراعين أو الرسغين.

دراسة حديثة في المفاصل التمارين اليومية ألتهاب المفاصل نوبة قلبية

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