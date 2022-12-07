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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ندوة بالعريش توصى بترشيد الإنجاب للقضاء على الكثافة السكانية

ندوة عن القضية السكانية
ندوة عن القضية السكانية بالعريش

أوصت ندوة  تأثير الزيادة السكانية على العملية التعليمية ، والتي نظمها مركز إعلام العريش شمال سيناء،  التابع للهيئة العامة للاستعلامات   بمدرسة الشهيد محمد سمير شراب الثانويه الصناعيه بنين بالعريش ، بضرورة ترشيد الإنجاب للقضاء على الكثافة السكانية.كما أوصي الحضور بضرورة أن يكون التعليم الفنى مواكب لسوق العمل ، و أن يكون للحاصلين على الدبلومات الفنية نصيب فى دخول الجامعات.

جاء ذلك أثناء الندوة التي حاضر فيها المهندس ممدوح الشربينى مدير عام التعليم الفنى بشمال سيناء، وحضرها المهندس ناصر امين مدير المدرسة ومن إدارة التربية السكانية رحاب السيد ورانيا عبد العزيز  واشرف ، وادار اللقاء نجوى ابراهيم أخصائية إعلام بمركز إعلام العريش.

 

أخطر التحديات


وتحدث المحاضر  ،  عن  المشكلة السكانية باعتبارها من أخطر التحديات التى تواجه التنمية وتؤثر على جميع الموارد وعلى الصحه وعلى التعليم.
واشار  ، الى زيادة كثافة الفصول رغم تواجدنا فى إحدى المحافظات النائية ،كما تناول مخاطر الكثافة السكانية على التعليم حيث أنها تؤدى إلى التسرب من التعليم.، وارتفاع نسبة البطاله وارتفاع معدل الأميه وزيادة الفقر.
وتم الرد على الاستفسارات منها:
تعريف الهدف من دراسة منظومة الجداريات الحديثه.، وهل يمكن تقليل كثافة الفصول للعمل بالمدارس نظام الفترتين؟.، وهل هناك نصيب من الوظائف لخريجي التعليم الفنى؟.

 

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العريش ندوة الكثافة السكانية القضاء

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