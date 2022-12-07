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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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استشاري طب نفسي: الأزمات تؤثر نفسيا على الجميع بدرجات مختلفة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال الدكتور محمد المهدي، استشاري الطب النفسي، إن الأزمات تؤثر نفسيًا على الجميع بشكل عام، ولكن بدرجات متفاوتة، وأن الدراسات التي قامت بها منظمة الصحة العالمية أكدت أن الجميع يتأثر بالأزمات، مثل فيروس كورونا والأمة الروسية الأوكرانية.

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وأضاف "المهدي" في مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية" ، أن 22% من المواطنين الذين يكونون في وسط الأحداث والأزمات يصابون بإضرابات نفسية تستدعي العلاج مثل القلق والاكتئاب والتفاعل الحاد للصدمة واضطرابات أخرى.

وأشار استشاري الطب النفسي، إلى أن المصابين لابد من تقديم الدعم الاجتماعي لهم بجميع أشكاله من تكافل اجتماعي وتواصل، بالإضافة إلى الدعم المادي وأيضا الدعم بإعطاء المعلومات عن الأزمة ومداها، وتوفير وسائل الدعم المتاحة سواء حكومية أو غيرها ودعم معنوي وزرع الأمل بداخلهم.

طب نفسى استشاري طب نفسي القاهرة الإخبارية الازمات الدكتور محمد المهدي كورونا الأمة الروسية الأوكرانية الصحة العالمية

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