تعتمد على استخدام العقل.. صباح البلد يقدم فقرة خاصة للحديث عن الفروسية|فيديو

خصص برنامج صباح البلد من تقديم الإعلامية داليا أيمن والمُذاع عبر فضائية صدى البلد، فقرة خاصة للحديث عن رياضة الفروسية، حيث استضاف هانيا أشرف وهي ممارسة للرياضة والتي أوضحت أهم ملامح الفروسية.





وقالت هانيا أشرف إنها تمارس الفروسية منذ عامًا، متابعة أنها تحب ممارسة الرياضة بشكلًا عام :"لازم كل شخص يكون عنده هواية بجانب حياته العملية"، والفروسية كانت المرحلة الأخيرة التي قررت الاستمرار بها، حيث بدأت تعلم الأساسيات بهذه الرياضة ومن قررت أن تطور من قدراتها بها للمشاركة في البطولات المختلفة.





وأضافت “أشرف” أن الفروسية تعتمد بشكل كبير على استخدام العقل من خلال اتخاذ القرارات السليمة في الوقت المناسب ومن ثم يأتي دور الأساسية والجسم، مستطردة أن الخيل لديه شخصيات مختلفة مثل البشر.

