عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسئول أوكراني: قواتنا ستكون بـ لوهانسك ودونيتسك وسيفاستوبول في ربيع 2023

صدى البلد

أكد أوليكسي دانيلوف سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني أن القوات المسلحة الأوكرانية ستكون في لوهانسك ودونيتسك وسيفاستوبول في ربيع عام 2023.

وقال دانيلوف - في تغريدة عبر منصة "تويتر" للتواصل الاجتماعي نقلتها وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية اليوم /الأربعاء/ - إن الشتاء سيكون مرحلة رئيسية في النضال من أجل استقلال أوكرانيا.
وأضاف أن الأمر "مستمر وسينتهي بالربيع الأوكراني في سيفاستوبول ودونيتسك ولوهانسك المحررة، وإن الشتاء الأوكراني هو مرحلة أساسية في الحرب العظمى من أجل الاستقلال"، مقدما التهنئة للقوات المسلحة الأوكرانية بيوم عيدها.

وفي سياق آخر، قال رئيس الإدارة العسكرية لإقليم زيتومير أوبلاست في شمال غرب أوكرانيا فيتالي بونتشكو، اليوم الأربعاء، إن القوات المسلحة الأوكرانية تمكنت من إسقاط طائرة روسية بدون طيار في الإقليم خلال الساعات الماضية .

وذكر بونتشكو - في منشور له عبر موقع "تليجرام" الإلكتروني نقلته وكالة أنباء /يوكرينفورم/ الأوكرانية الرسمية - "أن الروس حاولوا مهاجمة منطقة زيتومير بطائرة بدون طيار من طراز شاهد..غير أن قوات الدفاع الجوي الأوكرانية أسقطت الطائرة في شمال المنطقة".

وفي سياق متصل، قال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في دونيتسك بافلو كيريلينكو، إن 3 مدنيين في المنطقة أُصيبوا أمس جراء هجمات روسية في "دونيتسك"، وبالتحديد في بلدات باخموت وبافليفكا وكوراخوف، وأشار إلى أنه من المستحيل حاليًا تحديد العدد الدقيق للضحايا في ماريوبول وفولنوفاكا.
وأوضح المسئول الأوكراني أن الهجمات الروسية على منطقته تسببت في تدمير خطوط الكهرباء في بلدة مارينكا، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن العديد من المنازل والمؤسسات.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع 480 جنيهًا.. الذهب يهبط بقوة ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

نزيف حاد.. الجنيه الذهب يخسر أكثر من 1000 جنيه دفعه واحدة 

بعد قفزاته المتتالية.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 7 ديسمبر|فيديو

بعد استقرار دام 5 أيام.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن

بعد وفاة تلميذة داخل الفصل.. تعليم أسيوط تتخذ قرارا جديدا ضد مديرة المدرسة والمعلم

التموين تستقبل طلبات إضافة المواليد بهذه الشروط .. 7 فئات تستحق الدعم

تراجع 225 جنيها.. إلى أين سيتجه سعر الذهب في مصر الفترة المقبلة؟

ملثم وبموتوسيكل.. كاميرات داخلية وخارجية بمكتب محامي كرداسة تكشف مفاجأة

ترشيحاتنا

اصطدام قطارين في إسبانيا.. وسقوط عشرات الإصابات

مقتل 16 شخصا في تصادم شاحنتين بجمهورية دونيستك

قائد السيارة شال التهمة لوحده.. اعترافات طلاب الحشيش أمام النيابة بسوهاج

تعرف علي التشكيل المتوقع للأهلي أمام المحلة بالدوري

سمعان: برنامج نوفي يهدف لتمويل مشروعات تقلل من انبعاثات الكربون |فيديو

خلال زيارة ماكرون للولايات المتحدة.. طريقان لحل النزاع في أوكرانيا |ما هما؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تناول كم من الجزر يوميا.. وشاهد ماذا يحدث لجسمك؟

لحظة انبهار طفلة بصوت الأذان..خبير يعلق على رد فعلها

100 قلم حبر في مقبرة توت عنخ آمون تروي سيرته.. ما القصة؟

صور أول أيام عرض مسرحية سيدتي الجميلة في موسم الرياض

فيديو

لحظة انبهار طفلة بصوت الأذان..خبير يعلق على رد فعلها

مسيلمة الأمريكي يدّعي النبوة.. تزوّج من 20 طفلة منهن ابنته|فيديوجراف

جموح الذهب.. شركات ومحلات تدرس وقف البيع والشعبة تعلق

دولاب مخدرات.. تفاصيل غلق صيدلية العجوزة الشهيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المعايشة الوطنية مع البطل ناجي شهود

عبد المعطى أحمد

صاحب أكثر من بال!

د.هادي التونسي

دكتور وسيم السيسي

د. ماريان جرجس

بروفايلو المدن المصرية

محمد نصار

مَنْ يقود سيارة حياتك؟

نهال علام

المنصورة الجديدة

عبد العليم قشطة

إتقان العمل عبادة

هند عصام

أنوبيس.. الحلم الأول

اﻟﻤﺰﻳﺪ