الوفد ينظم حفل تكريم لذوي الهمم بالحزب.. السبت المقبل

أعلن الدكتورعبد السند يمامة ، رئيس حزب الوفد أنه سيُقام يوم السبت المقبل الموافق 10 ديسمبر في تمام الساعة الثانية ظُهرًا حفل تكريم لذي الهمم بالحزب بمقر الحزب الرئيسي في بولس حنا، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لأصحاب الهمم.

وأضاف يمامة فى بيان صحفى له : سيتم عقد ندوة لشباب حزب الوفد ومجموعة من شباب كيان مصر يوم السبت المقبل أيضًا في تمام الساعة الثالثة عصرًا.

وكان قد قرر الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد إعادة تشكيل حكومة الظل الوفدية وعلى كل من يرغب ولديه من الخبرة والمؤهلات التي تمكنه من ذلك أن يتقدم بطلب بهذا الخصوص.

كما قرر يمامة إعادة إحياء النادي السعدي مرة أخرى مع تنفيذ تقنية الفيديو الكونفرانس للتواصل مع المقر الرئيسي في بولس حنا واللجان العامة.