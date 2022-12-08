عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الوفد ينظم حفل تكريم لذوي الهمم بالحزب.. السبت المقبل

الدكتور عبد السند
الدكتور عبد السند يمامة ، رئيس حزب الوفد

أعلن الدكتورعبد السند يمامة ، رئيس حزب الوفد أنه سيُقام يوم السبت المقبل الموافق 10 ديسمبر في تمام الساعة الثانية ظُهرًا حفل تكريم لذي الهمم بالحزب بمقر الحزب الرئيسي في بولس حنا، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لأصحاب الهمم.

وأضاف يمامة فى بيان صحفى له : سيتم عقد ندوة لشباب حزب الوفد ومجموعة من شباب كيان مصر يوم السبت المقبل أيضًا في تمام الساعة الثالثة عصرًا.

وكان قد قرر الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد إعادة تشكيل حكومة الظل الوفدية وعلى كل من يرغب ولديه من الخبرة والمؤهلات التي تمكنه من ذلك أن يتقدم بطلب بهذا الخصوص.

كما قرر يمامة إعادة إحياء النادي السعدي مرة أخرى مع تنفيذ تقنية الفيديو الكونفرانس للتواصل مع المقر الرئيسي في بولس حنا واللجان العامة.

الدكتورعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد ذي الهمم اليوم العالمي لأصحاب الهمم النادي السعدي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انهيار أسعار الذهب.. تعرف على أقل قيمة للمعدن الأصفر

القومي للتأمين الاجتماعي: رفع سن المعاش تدريجيا ليصل لـ 65 عاما

قرار عاجل بمنع دخول العمالة المصرية إلى الكويت .. اعرف الأسباب

2024.. قرار جديد يطبق بالمدارس لأول مرة في تاريخ التعليم المصري

الفرخة بـ10 جنيه وزيت هدية | حكاية بائع دواجن في شبرا الخيمة

الحق بيع.. مفاجأة في أسعار الذهب خلال الأسابيع المقبلة.. فيديو

قبل مرور 24 ساعة.. القبض على المتهم بقتل بنداري حمدي محامي كرداسة

1700 جنيه.. تراجع حاد لسعر جرام الذهب اليوم في مصر عيار 21

ترشيحاتنا

انهيار الذهب.. وجرام 18 يسجل 1474 جنيها

هل يجوز الاعتماد على صياح الديك في تحديد وقت الفجر؟ .. الإفتاء تجيب

محمد بن سلمان: ميزانية 2023 تدعم الإنفاق الاستراتيجي وتحافظ على مركزنا المالي

سعر الدولار اليوم الخميس 8 ديسمبر

7 كلمات يتقبل الله بها الطاعة والدعاء في الفجر .. لا تغفلها

انهيار أسعار الذهب.. تعرف على أقل قيمة للمعدن الأصفر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوتر.. جمال شعبان يفجر مفاجأة غير متوقعة عن زيادة حالات الأزمة القلبية

طريقة عمل كيكة البرتقال بالزبدة.. بمذاق لا يقاوم

في عيد ميلادها.. فساتين أثارت الجدل لـ مي الغيطي

طريقة عمل كفتة محشية اقتصادية.. بأسهل الخطوات

فيديو

ما هي لعبة تشارلي وأخطارها .. وتعليق التعليم ..فيديو جراف

Skarone .. كل ما تريد معرفته عن سكاروان متصدر التريند "فيديوجراف"

محاولة للإطاحة بحكومة ألمانيا..تفكيك شبكة واعتقال 25 شخصا وروسيا تنفي علاقتها "فيديوجراف"

حبس وغرامة.. ليلى غفران أمام القضاء بسبب محاميها السابق.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المعايشة الوطنية مع البطل ناجي شهود

عبد المعطى أحمد

صاحب أكثر من بال!

د.هادي التونسي

دكتور وسيم السيسي

د. ماريان جرجس

بروفايلو المدن المصرية

محمد نصار

مَنْ يقود سيارة حياتك؟

نهال علام

المنصورة الجديدة

عبد العليم قشطة

إتقان العمل عبادة

هند عصام

أنوبيس.. الحلم الأول

اﻟﻤﺰﻳﺪ