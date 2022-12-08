استولى على 3 ملايين جنيه..الحبس مدة عامين يواجه مُعلم مدرسة فى سوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة طما شمالي محافظة سوهاج، من ضبط مُعلم بمدرسة ابتدائي؛ لاستيلائه من 9 مواطنين على مبالغ مالية بلغتجملتها 3 ملايين جنيه، بزعم توظيفها في مجال تجارة المواد الغذائية، مقابل أرباح شهرية إلا أنه لم يفٍ بوعده أو رد تلك المبالغ إلى أصحابها.

وبتقنين الإجراءات ، تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، و حُرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات.

عقوبة النصب على المواطنين

نصت المادة رقم 336 من قانون العقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.

أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".