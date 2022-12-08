برلمانى: سنركز على ضرورة تشجيع المزارعين لزيادة المساحات من المحاصيل الإستراتيجية

قال النائب مجدى ملك ، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان أن لجنة الزراعة والرى بالبرلمان ستناقش عدد من القضايا خلال الفترة القادمة.

وأشار ملك فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هذه القضايا هى مدى إنجاح تعزيز المشروعات القومية وتشجيع المزارعين على زيادة المساحات المنزرعة من المحاصيل الإستراتيجية و التوسع فى الزراعات التعاقدية بضمانة تسويقية للفلاح.

وأكد عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان أننا سنركز أيضا على ضرورة توفير مستلزمات الإنتاج من مصادر موثوق منها ، بالإضافة إلى تعزيز دور مراكز البحوث الزراعية.

وكان قد رفع المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب الجلسة العامة للمجلس، على أن يعاود الانعقاد يوم 18 ديسمبر المقبل، وذلك بعدما عقب المهندس أحمد سمير وزير الصناعة على طلبات الإحاطة والاسئلة المقدمة من النواب.

وقال المهندس أحمد سمير، وزير الصناعة والتجارة، أن ما شهدته البلاد منذ عام 2011 وحتى 2016 مرورا بأحداث 2013 كان له تأثير سلبى على قطاع الصناعة.

وأضاف الوزير، عندما بدأ القطاع فى التعافى، إلا ان اجراءات تعويم الجنيه فى 2016 ، تسبتت فى آثار سلبية جديدة حيث أدت إلى تآكل رأس المال وارتفاع التنكاليف

وتابع وزير الصناع أحمد سمير، عقب ذلك جاءت أزمة فيروس كورونا ، وبعدها الازمة الروسية وارتفاع اسعار السلع والتى تسببت فى نقص السلع وارتفاع اسعارها عالميا.

وأوضح الوزير، أن قرار التعويم كان الحل الأفضل، ولكن كلن له اثار على الاستثمار.