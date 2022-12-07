مجدي عبد الغني: مشاركة رونالدو نوع من التكريم بعد الاطمئنان للنتيجة لكن وقته انتهى

علق مجدي عبد الغني عضو اتحاد الكرة المصرى على أداء المنتخبات ببطولة كأس العالم حتي الآن.

وغرد مجدي عبد الغني"رونالدو أسطورة كروية كبيرة، لكن أنا شايف إن وقته أنتهي وقرار صحيح من سانتوس بعدم مشاركته أساسي لأنه بحكم السن مش قادر يصنع الفارق مع المنتخب وبيلعب على الكرات الثابتة أو الضربات الرأسية فقط.. أعتقد إن مشاركته في مباراة سويسرا اخر 20 دقيقة كان نوع من التكريم بعد الإطمئنان للنتيجة."

رونالدو أسطورة كروية كبيرة، لكن أنا شايف إن وقته أنتهي وقرار صحيح من سانتوس بعدم مشاركته أساسي لأنه بحكم السن مش قادر يصنع الفارق مع المنتخب وبيلعب على الكرات الثابتة أو الضربات الرأسية فقط.. أعتقد إن مشاركته في مباراة سويسرا اخر 20 دقيقة كان نوع من التكريم بعد الإطمئنان للنتيجة. pic.twitter.com/gluVwG18fu — Magdy AbdElGhany (@MagdyAbdEGhany) December 7, 2022

تأهل منتخب البرتغال لربع نهائي بطولة كأس العالم 2022 بقطر، وذلك بانتصاره العريض على سويسرا بستة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ستاد لوسيل، في دور الـ 16.

منتخب سويسرا كان المسيطر في بداية المباراة، لكن سرعان ما انتقلت تلك السيطرة لصالح البرتغال، حتى جاء الهدف الأول عن طريق جونزالو راموس في الدقيقة 17 بعدما تلقى الكرة من جواو فيليكس، ومن ثم أطلق تسديدة صاروخية في شباك يان سومير، مهديًا بلاده التقدم.

وفي الدقيقة 30، تصدى ديوجو كوستا حارس مرمى البرتغال لركلة حرة مباشرة نفذها شاكيري لاعب سويسرا ببراعة من على حدود منطقة الجزاء.

وسجل بيبي ثاني أهداف البرتغال في الدقيقة 33 بضربة رأسية من متابعة للكرة العرضية المُرسلة من برونو فيرنانديز من ركلة ركنية.

وكاد ريمو فرويلر أن يسجل هدفًا في شباك البرتغال في الدقيقة 38 من متابعة لتمريرة إديملسون فيرنانديز، لكن كوستا تصدى لها ببراعة.

هدف البرتغال الثالث جاء عن طريق جونزالو راموس في الدقيقة 51، والذي وضع ثاني أهدافه، من متابعة مميزة للكرة العرضية التي أرسلها ديوجو دالوت من الجهة اليمنى.

رافاييل جيريرو سجل الهدف الرابع لمنتخب البرتغال في الدقيقة 55 بتسديدة صاروخية من داخل منطقة جزاء سويسرا.

واستطاع جونزالو راموس تسجيل الهدف الخامس لمنتخب البرتغال في الدقيقة 67 من متابعة لتمريرة جواو فيليكس، حيث انفرد بمرمى يان سومير، ووضع الكرة فوق الحارس في الشباك ببراعة

وتمكن مانويل أكانجي من تسجيل أول أهداف سويسرا في الدقيقة 58 من متابعة للركلة الركنية المُنفذة من شاكيري من الجهة اليمنى.

وأشرك فرناندو سانتوس مدرب البرتغال، كريستيانو رونالدو كبديل في الدقيقة 73.

وسجل رافاييل لياو الهدف السادس لمنتخب البرتغال بتسديدة رائعة بباطن قدمه اليمنى في الدقيقة 92 بطريقة رائعة، مختتمًا مهرجان الأهداف.

رونالدو لم يتمكن من هز الشباك لكن بلاده لم تفقد انتصارها، وعبورها لربع نهائي كأس العالم، لمواجهة المغرب، يوم السبت المقبل.