54 عنوانًا لهيئة الكتاب في نوفمبر الماضي

أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين العساسي، خلال شهر نوفمبر الماضي 54 عنوانًا، في كافة السلاسل التي تصدرها الهيئة، ضمن استعداداتها لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الجديدة المقرر إقامتها يناير المقبل، بمركز المعارض الدولي بالتجمع الخامس.

ومن أبرز الإصدارات التي طرحت خلال الشهر الماضي: كتاب أعرف أهلك للدكتور محمد أمين عبد الصمد، وموسوعة المسرح المصري المصورة للدكتور عمرو دوارة، وكتاب التغيرات المناخية الأسباب الأدلة والمواجهة للدكتور عواد حامد موسى، وكتاب القتل باسم الوطن والدين للمستشار بهاء المري، وكتاب الدور المجتمعي للمرأة المصرية في ضوء علم الاجتماع، لـ أريج البدراوي زهران.

وكذلك في الشعر ديوان الليل يا شعراء للشاعر صلاح جمال الدين، وديوان عكس القبلة، للشاعر علي المرسي، وديوان فيلم رعب طويل، للشاعر عبد الرحيم يوسف، وديوان ملتزم الصمت للشاعر أحمد خطاب، وفي المسرح صدرت مسرحية قضية حميدة للكاتب طارق الحريري.

أيضًا صدر كتاب الإنتماء والمواطنة في التراث الشعري، للشاعر أحمد سويلم، وكتاب النشر الإلكتروني للكاتب عبد الحكيم العلامي، وكتاب صناعة العقول الايديولوجيا والتربية علاقة جدلية للدكتور شبل بدران، وكتاب الجامع بين العلم والعمل النافع في صناعة الحيل، ، وكتاب عادات وتقاليد الزواج في الأقصر للكاتب عبد الناصر صالح، وكتاب القضايا السياسية في المسرح المصري للكاتبة أسماء أبو العلا غريب، وكتابة مقاطعة الفنتين في مصر في العصرين البطلمي والروماني، وكتاب التخطيط الاستراتيجي المستقبلي للمكتبات العامة.

وصدر للأطفال كتاب أطفال الكواكب رؤية من الخيال العلمي، للكاتبة شيرين كمال محمد، وكتاب نظارة أدم للكاتب بشري محمد بيؤمي، ومسرحية كشفناه للكاتب أحمد إسماعيل عبد الباقي، وكتاب الصرصار والنملة للكاتب السماح عبد الله، وكتاب وطني العربي 22 سنبلة في بستان واحد للكاتب إبراهيم أبو طالب.