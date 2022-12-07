عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

54 عنوانًا لهيئة الكتاب في نوفمبر الماضي

صدى البلد

أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين العساسي، خلال شهر نوفمبر الماضي  54 عنوانًا، في كافة السلاسل التي تصدرها الهيئة، ضمن استعداداتها لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الجديدة المقرر إقامتها يناير المقبل، بمركز المعارض الدولي بالتجمع الخامس.

ومن أبرز الإصدارات التي طرحت خلال الشهر الماضي: كتاب أعرف أهلك للدكتور محمد أمين عبد الصمد، وموسوعة المسرح المصري المصورة للدكتور عمرو دوارة، وكتاب التغيرات المناخية الأسباب الأدلة والمواجهة للدكتور عواد حامد موسى، وكتاب القتل باسم الوطن والدين للمستشار بهاء المري، وكتاب الدور المجتمعي للمرأة المصرية في ضوء علم الاجتماع، لـ أريج البدراوي زهران.
وكذلك في الشعر ديوان الليل يا شعراء للشاعر صلاح جمال الدين، وديوان عكس القبلة، للشاعر علي المرسي، وديوان فيلم رعب طويل، للشاعر عبد الرحيم يوسف، وديوان ملتزم الصمت للشاعر أحمد خطاب، وفي المسرح صدرت مسرحية قضية حميدة للكاتب طارق الحريري.

أيضًا صدر كتاب الإنتماء والمواطنة في التراث الشعري، للشاعر أحمد سويلم، وكتاب النشر الإلكتروني للكاتب عبد الحكيم العلامي، وكتاب صناعة العقول الايديولوجيا والتربية علاقة جدلية للدكتور شبل بدران، وكتاب الجامع بين العلم والعمل النافع في صناعة الحيل، ، وكتاب عادات وتقاليد الزواج في الأقصر للكاتب عبد الناصر صالح، وكتاب القضايا السياسية في المسرح المصري للكاتبة أسماء أبو العلا غريب، وكتابة مقاطعة الفنتين في مصر في العصرين البطلمي والروماني، وكتاب التخطيط الاستراتيجي المستقبلي للمكتبات العامة.

وصدر للأطفال كتاب أطفال الكواكب رؤية من الخيال العلمي، للكاتبة شيرين كمال محمد، وكتاب نظارة أدم للكاتب بشري محمد بيؤمي، ومسرحية كشفناه للكاتب أحمد إسماعيل عبد الباقي، وكتاب الصرصار والنملة للكاتب السماح عبد الله، وكتاب وطني العربي 22 سنبلة في بستان واحد للكاتب إبراهيم أبو طالب.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع 480 جنيهًا.. الذهب يهبط بقوة ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

بعد قفزاته المتتالية.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 7 ديسمبر|فيديو

نزيف حاد.. الجنيه الذهب يخسر أكثر من 1000 جنيه دفعه واحدة 

بعد استقرار دام 5 أيام.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن

الوزراء: مصر الأولى عالميًّا في مؤشر التشريعات الخاصة بالتجارة الإلكترونية

بعد وفاة تلميذة داخل الفصل.. تعليم أسيوط تتخذ قرارا جديدا ضد مديرة المدرسة والمعلم

تراجع 225 جنيها.. إلى أين سيتجه سعر الذهب في مصر الفترة المقبلة؟

الأستاذ اتصفى.. ملثم يفتح النار على محامٍ داخل مكتبه في الجيزة|ما القصة؟

ترشيحاتنا

إصابة 155 شخصًا في حادث تصادم قطارين بإسبانيا

وزير السياحة والآثار يستقبل سفير جمهورية الصين الشعبية بالقاهرة والوفد المرافق له

شاهد| الصور الأولى من حادث قطار إسبابنا

ارتفاع كبير في أسعار النفط.. وبرنت فوق 79 دولارًا

مدبولي: نسعى لجذب مزيد من الاستثمارات وجعل مصر مركزا لإنتاج الهيدروجين الأخضر

عاجل.. الرئيس السيسي يشهد أختبارات الأكاديمية العسكرية والكليات العسكرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

1040 نشاطًا في 890 مدرسة.. نتائج التعاون بين الثقافة والتربية والتعليم

بـ11 ألف دولار.. سعر إطلالة مي عمر يثير جدل متابعيها| شاهد

تفاديا لأضرارها.. طريقة تحضير مكعبات مرقة الدجاج في المنزل

تناول 50 جرامًا من الجزر يوميًا.. وشاهد ماذا يحدث لجسمك؟

فيديو

لحظة انبهار طفلة بصوت الأذان..خبير يعلق على رد فعلها

مسيلمة الأمريكي يدّعي النبوة.. تزوّج من 20 طفلة منهن ابنته|فيديوجراف

جموح الذهب.. شركات ومحلات تدرس وقف البيع والشعبة تعلق

دولاب مخدرات.. تفاصيل غلق صيدلية العجوزة الشهيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المعايشة الوطنية مع البطل ناجي شهود

عبد المعطى أحمد

صاحب أكثر من بال!

د.هادي التونسي

دكتور وسيم السيسي

د. ماريان جرجس

بروفايلو المدن المصرية

محمد نصار

مَنْ يقود سيارة حياتك؟

نهال علام

المنصورة الجديدة

عبد العليم قشطة

إتقان العمل عبادة

هند عصام

أنوبيس.. الحلم الأول

اﻟﻤﺰﻳﺪ