وزير السياحة والآثار يوجه بدراسة طلبات اللجنة النقابية للعاملين بهيئة التنشيط

عقد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار اجتماعا مع ممثلي اللجنة النقابية للعاملين بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وذلك بحضور عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة، والأستاذ أحمد عبيد مساعد الوزير لشئون مكتب الوزير، والدكتور أحمد رحيمه معاون الوزير لتنمية الموارد البشرية.

وخلال الاجتماع استعرض محمد السحيمي رئيس اللجنة النقابية عددا من الموضوعات والمطالب الخاصة بالسادة العاملين بالهيئة، جاء من بينها منظومة الرعاية الصحية، والرواتب والاستحقاقات، والنادي الاجتماعي للعاملين، وتكريم الكوادر المتميزة من موظفي الهيئة المحالين للمعاش.

وقد وجه الوزير بسرعة دراسة كافة الطلبات والمقترحات من خلال الإدارات المختصة، والإفادة بما يمكن الاستجابة له وتحقيقه حرصاً على المصلحة العامة للسادة العاملين، مشدداً على أن موظفي الوزارة القائمين على صناعة السياحة والحفاظ على المواقع الأثرية والمتاحف هم أثمن مواردها، وأن مصالحهم تأتي في أولويات كافة المختصين.



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