وزير الخارجية العراقي: نتطلع للقمة المقبلة مع مصر والأردن في القاهرة

قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، ان الاجتماع الثلاثي لوزراء خارجية مصر والأردن والعراق اليوم تناول مجموعة من المواضيع المختلفة التي شاركت فيها الحكومات الثلاث السابقة بالعراق كما تناقشنا في آليات التعاون المشترك بيننا والتنسيق السياسي في مجلسنا.

وأضاف فؤاد حسين خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيريه الأردني والمصري بـ عمان في ختام اجتماع الألية الثلاثية؛ أنه تمت الإشارة في اجتماعنا إلى القمة العربية الصينية التي تنعقد بالرياض وذلك بوصفها آلية مهمة تهدف لاستمرار العمل المشترك بين الجانبين.

وتابع أن هناك علاقات متميزة للعراق مع دول الجوار وعملنا على ضمان تقوية هذه العلاقات مع دول الجوار من خلال إطار التعاون لمواجهة التحديات سواء في الأمن الغذائي او الدوائي او أمن الطاقة فهي تحديات كبيرة وتتخطى حدود الوطن وسنواجهها سواء بالعلاقات الإقليمية او الدولية، لافتا إلى أنه سيتم عقد إجتماعات قادمة ونتطلع لانعقاد القمة القادمة للألية الثلاثية في القاهرة.