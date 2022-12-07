بعد عرضه في مهرجانات عالمية.. طرح The Banshees of Inisherin في هذا الموعد

أعلنت منصة ديزني العالمية عن عرض الفيلم العالمي The Banshees of Inisherin يوم 21 ديسمبر الحالي ، وذلك بعد عرضه في عدد من المهرجانات الدولية أبرزها فينسيا والقاهرة.

تدور أحداث فيلم The Banshees of Inisherin في عام 1923 في جزيرة خيالية ويتتبع قصة أصدقاء مقربين يجدون أنفسهم في مأزق ويواجهون عواقب مروعة.

أشاد النقاد بالفيلم الذي وصفه موقع ديدلاين الأمريكي، بأنه قصة بسيطة وشيطانية حول نهاية صداقة تم تصويرها بروح الدعابة ولحظات من العنف المذهل، مشيدا ببراعة المخرج الذي قدم عملا جوهريا.

أكد الناقد الفني طارق الشناوي، ان قرار شركة ديزني بعدم عرض المحتويات التي تروج للمثلية الجنسية، خطوة على الطريق الصحيح، مشيرا إلأى ان الرسوم المتحركة والافلام الموجهة للأطفال كان يجب عدم عرض تلك المحتويات التي من الممكن أن تهدم قيم الطفل في العالم كله.

وقال طارق الشناوي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مساء دي أم سي”، عبر فضائية “دي أم سي” أنه لا يوجد موافقة على أعمال "ديزني"، حتى في مناطق أوروبا الشرقية والولايات المتحدة، مما جعل الشركة تتعرض لخسائر كبيرة، نتيجة مقاطعة العديد من الدول لها.

وتابع الناقد الفني، ان الأعمال الموجهة للأطفال لا بد أن تحدث عن معاني القيم والوفاء والأخلاق، لأنها تعمل على تنشئة الطفل ويتأثر بها.