عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

السجن والغرامة تنتظر المتحرش بفتاة الجيم.. تفاصيل

التحرش
التحرش

تساءل عدد من المواطنين عن عقوبة التحرش، وذلك بعد تمكن رجال الأمن من القبض على أحد الأشخاص لاتهامه بالتحرش بسيدة أثناء ذهابها  إلى الجيم بحلوان .

ويستعرض موقع صدي البلد، أبرز عقوبات التحرش حال ثبوت الجريمة  وفقا للمادة 306 مكرر (أ) من قانون العقوبات المصري والتي تجرم التحرش بصفة عامة على المتهم فيما يلى: 

عقوبة التحرش الجنسي

نصت المادة 306 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس "مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية".

 

وتابعت المادة: "تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه".

 

عقوبة هتك العرض

ووفقًا للمادتين (268) و(269) من الباب الرابع بقانون العقوبات، فإنّ كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك، يُعاقب بالسجن المشدد، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) "الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة"، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معا يُحكم بالسجن المؤبد.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن الادعاء بقيام أحد الأشخاص بالتحرش بسيدة بمنطقة حلوان بالقاهرة .

ضبط المتهم 

بالفحص تبين أن السيدة مقيمة بحلوان وأنه حال توجهها لإحدى صالات الألعاب الرياضية الكائنة بأحد العقارات بدائرة القسم محل إقامتها وأثناء دخولها العقار قام أحد الأشخاص بالتحرش بها ولاذ بالفرار وعقب ذلك قام أحد الأشخاص بنشر مقطع الفيديو للواقعة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

أمكن تحديد وضبط القائم بالنشر مقطع الفيديو ، وتبين أنه أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم.

وبمواجهته أقر بأنه القائم بنشر هذا المقطع تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق .

وزارة الداخلية التواصل الاجتماعي فيس بوك النيابة العامة الاتصالات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع 480 جنيهًا.. الذهب يهبط بقوة ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

هبوط مفاجئ في أسعار الذهب.. وعيار 21 يتراجع 130 جنيها

بعد استقرار دام 5 أيام.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن

بعد قفزاته المتتالية.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 7 ديسمبر|فيديو

مدبولى: هناك ارتفاع فى الأسعار.. ونحاول تخفيف العبء عن المواطنين

نزيف حاد.. الجنيه الذهب يخسر أكثر من 1000 جنيه دفعه واحدة 

بعد وفاة تلميذة داخل الفصل.. تعليم أسيوط تتخذ قرارا جديدا ضد مديرة المدرسة والمعلم

اللعب بديلاً لـ أكرم توفيق.. شوبير يكشف عن طلب الشحات من كولر

ترشيحاتنا

تشكيل جيش جديد.. ألمانيا تكشف تفاصيل محاولة الإطاحة بالحكومة

قرار عاجل من أمريكا بعد نشر روبوتات قاتلة في الشوارع

عودة كورونا.. الصين تعلن عن تغييرات كبيرة في مواجهة الوباء

الرئيس الإيراني الأسبق خاتمي يعلن تأييده للاحتجاجات

17 ادعاء.. الحكومة ترد على شائعات إفلاس مصر وأزمة الدولار ونقص الأدوية

تشكيل الأهلي لمواجهة غزل المحلة في الدوري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة| الخصوبة مرتبطة بالطعام.. 5 مكونات بمطبخك تدمر الحيوانات المنوية للرجال.. 5 علامات محتملة على إصابتك بكورونا بعد التطعيم

بالتايجر.. ميس حمدان تنشر صورا جديدة على إنستجرام| شاهد

مبلغ صادم.. سعر غير متوقع لإطلالة إنجي المقدم خلال مهرجان البحر الأحمر

تحضير ارواح .. لعبة منتشرة تهدد حياة الأطفال

فيديو

محاولة للإطاحة بالحكومة .. ماذا يحدث في ألمانيا ؟

مطلعش ممرض.. تفاصيل صادمة في واقعة الـ كانيولا بالمنيا

وقف تسعير الذهب.. صدى البلد ترصد الأسباب والنتائج

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار اليوم.. شاهد تغطية خاصة بصدى البلد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المعايشة الوطنية مع البطل ناجي شهود

عبد المعطى أحمد

صاحب أكثر من بال!

د.هادي التونسي

دكتور وسيم السيسي

د. ماريان جرجس

بروفايلو المدن المصرية

محمد نصار

مَنْ يقود سيارة حياتك؟

نهال علام

المنصورة الجديدة

عبد العليم قشطة

إتقان العمل عبادة

هند عصام

أنوبيس.. الحلم الأول

اﻟﻤﺰﻳﺪ