لقاء تصحيح المسار.. «مانولوفيتش» يعلن قائمة الاتحاد استعدادا لـ فيوتشر في الدوري

أعلن الصربي زوران مانولوفيتش المدير الفني للفريق الاول لكرة القدمبنادي الاتحاد السكندري عن قائمة فريقه استعدادا لمواجهة فيوتشر، غدًا الخميس، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصريالممتاز

وجاءت اختيارات المدير الفني للاتحاد السكندري كالتالي:

المهدى سليمان وصبحي سليمان وعمرو خليل وخالد صبحي وصبري رحيل ومحمد الصالح وساليفو مورو ومحمود علاء ومصطفى إبراهيموهشام صالح ومروان عطية وسعيدو سمبورى وأحمد عادل ميسى وإبراهيم حسن ومحمود عبد العزيز وكريم الديب وإسلام عبد النعيموالصباحي وخالد الغندور وكريستوفر مابولولو وأوستن أموتو وأحمد عيد.

معسكر مغلق للاتحاد السكندري

وافق مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي برئاسة محمد مصيلحي على طلب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم زوران مانولوفيتش على إقامة معسكر مغلق بالقاهرة بداية من اليوم الأربعاء استعدادا لخوض الفريق مباراته أمام نادي فيوتشر ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز والمقرر لها غدا.

ويستمر معسكر الاتحاد السكندري حتى مواجهة النادي الأهلي ضمن منافسات الجولة الرابعة والمؤجلة من بطولة الدوري المصري والمقرر لها يوم 12 ديسمبر.

وعاد ثلاثي الاتحاد السكندري، محمود علاء وخالد الغندور والسيد سالم، لخوض التدريبات من جديد؛ بعد انتهاء إيقاف الأول، وشفاء كلا من الثاني والثالث من الإصابة التي تعرضا لها.

ماذا فعل مانولوفيتش مع لاعبي الاتحاد السكندري عقب الهزيمة من المحلة؟

حرص الصربي زوران مانولوفيتش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري على معالجة أخطاء اللاعبين عقب الهزيمة التي تعرض لها زعيم الثغر أمام غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري والتي انتهت بثنائية نظيفة لزعيم الفلاحين .

وعقد الصربي زوران مانولوفيتش اجتماعا مع اللاعبين لتوضيح الأخطاء التي وقعوا فيها وتسببت في الخسارة أمام المحلة، مطالبا إياهم بتطبيق كل التعليمات الفنية لتفادي الهزيمة والأخطاء من جديد.

وتابع: "من الوارد التعرض للهزيمة وحدوث أخطاء، ولكن يجب التعلم؛ لعدم تكرارها من جديد".

اليوناني يتفوق على الصربي

كان غزل المحلة نجح في تحقيق الفوز على نظيره الاتحاد السكندري بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري.

بدأ اللقاء بضغط هجومي من قبل لاعبي غزل المحلة حتى تمكن من إحراز هدف التقدم في الدقيقة 32 عن طريق باولن فوافي من خلال تمريرة من أحمد الشيخ إلى محمد جابر يمين منطقة الجزاء الذي أرسل كرة عرضية بعد خروج حارس مرمى الاتحاد لتصل إلى فوافي الذي سدد الكرة داخل المرمى الخالي.

ولم تمر سواء دقائق قليلة حتى تمكن أحمد الشيخ من إحراز الهدف الثاني في شباك الاتحاد السكندري في الدقيقة 40 من خلال كرة عرضية من الطرف الأيسر عن طريق عبده يحيى على رأس أحمد الشيخ الخالي من الرقابة ليسدد الكرة داخل الشباك.

ومع بداية انطلاق الشوط الثاني شن لاعبو الاتحاد السكندري ضغطا هجوميًا من أجل تقليص الفارق حيث تمكن مابولولو في الدقيقة 67 من إحراز الهدف الأول، قبل أن يتم إلغاؤه بداعي التسلل.

وظل الاتحاد يضغط بكل قوته من أجل تسجيل الهدف الأول ولكن لم يحالفه الحظ.

وتلقي الاتحاد السكندري اول هزيمة له في بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم ليتوقف رصيده عند النقطهالتاسعة بجدول المسابقة.

وخاض الاتحاد السكندري المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى .. المهدى سليمان .

خط الدفاع .. محمد صالح ، خالد صبحى ، صبرى رحيل ، هشام صالح .

خط الوسط .. إبراهيم حسن ، فوزى الحناوى ، مورو سيلفو ، مروان عطية .

الهجوم .. أوستن أوموتو ، أحمد عادل " ميسى



بينما خاض المحلة المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى .. محمود الحضرى .

خط الدفاع .. معاذ الحناوى ، مصطفى العش ، إيهاب سمير ، محمد جابر .

خط الوسط .. حميد ماو ، أحمد الندرى ، باولن فوافى ، أحمد الشيخ .

الهجوم .. عبده يحيى ، جبريال إورويك