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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

سها صلاح: كتبت «ملاك الميدان» في 5 سنوات وأعمل حاليًا على روايتين

صدى البلد

حلتّ سها صلاح، الكاتبة الصحفية  ضيفة على برنامج "بالريشة والقلم"، المذاع عبر فضائية قناة "القاهرة"، لتكشف عن أسرار كتابتها في مجال القصة القصيرة والروايات، وعملها في المجال الصحفي.


وقالت "صلاح"، إنها كتبت مجموعة قصصية واحدة وهي "ملاك الميدان"، وتم عرضها في معرض الكتاب وسيكون الجزء الثاني منها في معرض الكتاب المقبل، وتعمل حاليًا على كتابة روايات بعيدة تمامًا عن أعمالها في القصة القصيرة.


وأضافت أن صياغة القصة القصيرة تختلف تمامًا عن الرواية، لأن القصة القصيرة لها بداية ونهاية ولابد من توصيل المعلومة بدقة في عدد ورق وكلمات معينة، لكن الرواية يمكن التعمق في كتابتها والدخول في تفاصيل أكثر، لذلك هي تعتبر أسهل من كتابة القصة القصيرة إلى حد ما.


وأكدت أن حبها لمجال الكتابة يرجع إلى والدها الذي يحب الكتابة أيضًا وورثت منه نفسه الأمر، لافتة إلى أنها تعلمت حب القراءة والكتابة مثل والدها منذ الصغر.


ولفتت إلى أنه ظلت تكتب في مجموعة "ملاك الميدان" لمدة 5 سنوات، مضيفة: "أنا كنت بحب كتابة القصص القصيرة لأن فيها كلام مختصر وتقدر تفتح في الكلام وتقفله في جزء بسيط، لكن لما قرأت روايات حسيت انه ممكن أدخل واتعمق في هذا المجال وكتبت روايتين مع بعض واحدة رعب والتانية دراما".

 

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